De Gregori e Venditti insieme all’Olimpico il 5 settembre 2020

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – Francesco De Gregori e Antonello Venditti terranno un concerto insieme per la prima volta allo Stadio Olimpico di Roma, il 5 settembre 2020. I due artisti lo hanno annunciato ieri sera durante la puntata live di ‘X Factor’.

Durante la serata speciale, che ha visto i concorrenti presentare i brani inediti, De Gregori e Venditti sono saliti sul palco dell’X Factor Dome, a sorpresa, per cantare due pezzi-simbolo delle rispettive carriere: “Bomba o non bomba” da “Sotto il segno dei pesci” del 1978 di Venditti, e “La storia” da “Scacchi e tarocchi” di De Gregori del 1985. Dopo l’applauditissima esibizione, raggiunti sul palco da Alessandro Cattelan, i due giganti della musica italiana hanno annunciato il concerto-evento allo Stadio Olimpico di Roma.

Il 5° live di X Factor – dedicato integralmente alla presentazione degli inediti dei concorrenti rimasti in gara – ha ospitato inoltre Mahmood, che ha fatto esplodere l’X Factor Dome con “Barrio”, e Gemitaiz & Madman con un mashup di “Esagono” e “Fiori”. Al termine della puntata, il pubblico da casa ha deciso che Giordana Petralia sarà uno dei due concorrenti al ballottaggio della prossima settimana: l’Under Donna di Sfera Ebbasta sfiderà il concorrente con l’inedito che, in settimana, avrà raccolto il minor numero di download e di ascolti in streaming.