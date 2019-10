De Laurentiis: Al San Paolo anche un museo del calcio. La pista di atletica è un guaio

Il Napoli e il Comune hanno firmato la nuova convenzione per l’uso dello stadio San Paolo per cinque anni rinnovabili per altri cinque. Il Napoli paga un canone fisso di 850.000 euro a stagione sportiva più 50.000 euro per gli introiti degli spazi pubblicitari venduti all’interno dello stadio. Nella nuova convenzione per il Napoli ci sarà la possibilità di usare una parte delle aree interne del San Paolo per attività commerciali o anche un museo del calcio, idea che De Laurentiis si prepara a realizzare. “Faremo un museo – ha spiegato – che racconterà la storia del calcio Napoli ma anche la storia della città, perché le due identità sono legate. Non ci saranno solo le maglie, le foto e i video storici del calcio, ma anche momenti della città di Napoli. Ci pensavo da quando ho preso il Napoli ma non trovavano lo spazio adatto, il posto giusto è lo stadio San Paolo, il luogo dove hanno giocato Maradona, Cavani, Hamsik, Higuain e Mertens”. Uno stadio che De Laurentiis apprezza dopo il restyling peer le Universiadi ma continua a criticare per la pista di atletica: “Quello – ha detto – è un guaio voluto populisticamente dal Comune. Purtroppo parliamo di soldi gestiti male e buttati via. Si poteva ottimizzare l’investimento facendolo altrove”. Ma il presidente ha avuto parole di rispetto per l’impianto di Fuorigrotta: “Lo stadio non è del Napoli o del Comune, è della città. Quando poi ce lo vorranno vendere per 1 euro simbolico noi ce ne faremo carico, il problema è che il giorno che avessimo lo stadio dovremmo combattere coi soprintendenti che ci imporrebbero cosa fare e ci farebbero passare la voglia di stare a Napoli”. Tra i progetti del patron azzurro anche i box di lusso per i tifosi vip: “Io ho sempre nel cassetto – ha detto – un progetto dell’architetto Zavanella con dei salottino bellissimi. Ora però pensiamo a spostare la pista di atletica”.