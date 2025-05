De Laurentiis dopo lo scudetto: Nuovo centro sportivo e stadio da rifare sono i prossimi obiettivi

“Champions? Non posso promettere nulla. Il Napoli c’è, è forte e crescerà sempre di più. Abbiamo però due problemi importanti ora, il centro sportivo e lo stadio: due tasselli che porteranno via fatica, denaro ed investimenti. Per il centro sportivo dobbiamo assolutamente iniziare i lavori a settembre, perché dobbiamo lasciare Castel Volturno: Coppola è stato fin troppo gentile. Non è facile individuare il territorio”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Radio Crc all’indomani della vittoria dello scudetto. “Allo Stadio Maradona c’è un problema fondamentale: se vogliamo competere con le squadre più importanti del mondo non possiamo avere una distanza così colossale dal campo di calcio. A Napoli abbiamo la fortuna di avere un pubblico che vale il dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo uomo in campo: se fosse vicino al campo sarebbe anche il ventesimo. Io sto studiando i costi per la riattivazione del terzo anello e per prevedere 45 salottini – ha aggiunto – La festa con il bus scoperto? Era stata una richiesta già nel terzo scudetto, è quanto appassiona di più i napoletani. Gioiamo e divertiamoci sempre in totale sicurezza, perché la salute è il bene più prezioso che ognuno di noi ha”.