De Luca: 480 mln per il Litorale domizio. Dalle Pmi proposte per 4 mld. Ne faremo la Romagna del Sud

“La prima indagine ha registrato proposte di imprenditori per circa 4 miliardi di euro. Dopo una prima scrematura per la verifica su progetti quasi esecutivi, abbiamo una disponibilità di progetti per quasi mezzo miliardo di euro, 480 milioni”. Sono i dati diffusi stamattina dal governatore della Campania Vincenzo De Luca che a Castel Volturno (Caserta) ha chiuso un convegno per fare il punto sullo stato del masterplan per il litorale domitio-flegreo. “Per un anno e mezzo – ha sottolineato il presidente della giunta regionale – abbiamo portato avanti un lavoro consultando le forze imprenditoriali, sociali, le istituzioni territoriali, per affrontare il problema della riqualificazione di una delle aree di maggiore prospettiva di sviluppo della Regione Campania. Questa zona può diventare la Romagna del Sud, possiamo creare un’economia del mare ma anche uno sviluppo fondato su un’agricoltura straordinaria e un patrimonio storico artistico eccezionale, capace di creare decine di migliaia di posti di lavoro”. L’area però necessita anche di una nuova dotazione infrastrutturale, in particolare “bisogna creare strade, lavorare per una mobilità sostenibile, una riqualificazione ambientale e completare il progetto Bandiera Blu con la ristrutturazione e il potenziamento depuratori per avere un litorale balneabile. È uno dei grandi progetti a cui vale la pena dedicare anni di impegno – ha assicurato De Luca – anche per dare una nuova prospettiva di lavoro a un’intera generazione in un’area enorme, che va dal Garigliano fino a Pozzuoli e Monte di Procida, che per anni è stata massacrata sul piano urbanistico, ferita e lacerata da fenomeni di abusivismo, camorra e disordine urbano. Già solo pensare di mettere in ordine questo territorio è un atto di coraggio, ma se non si parte non si riqualificherà mai”.



Cesaro (Fi): Gli annunci del Governatore? Chiacchiere. Avrà esagerato col mojito

“Il litorale domitio la nuova Romagna del Sud? L’ennesimo annuncio di De Luca fa sorridere: dobbiamo davvero aspettarci il Papete a Varcaturo?”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro. “La verità – spiega Cesaro – è che De Luca è già in piena campagna elettorale e altro non può fare che rilanciare le chiacchiere e gli slogan di cinque anni fa. Ma questa volta è andato un po’ oltre, non vorremmo che avesse esagerato con il mojito”, conclude Cesaro