De Luca: altri 950 bus in Campania entro il 2020, un rinnovamento che in Italia non si vedeva da decenni

“Nel giro di un anno e mezzo avremo rinnovato il parco mezzi pubblici su gomma di tutta la Campania con 950 mezzi nuovi. Stiamo parlando quindi di 1000 autobus nuovi con una spesa di 230 milioni entro il 2020. In Italia non c’e’ uno sforzo di rinnovamento analogo a quello della Campania”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una conferenza stampa sui trasporti nella provincia di Avellino. “Sono in corso gare – ha spiegato De Luca – che hanno come scadenza il 2019 e altre il 2020 per acquisti totali di 950 bus. I primi 160, piu’ i 50 gia’ consegnati a giugno, entrano in esercizio nel 2019, gli altri nel 2020 quando tutti i bus nuovi saranno consegnati alle aziende della Campania. Si tratta del piu’ forte rinnovamento di mezzi su gomma avvenuto in Italia da decenni”.