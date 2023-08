De Luca “A Caivano lo Stato non esiste, serve zona assedio militare”

NAPOLI (ITALPRESS) – “A Caivano, come in tanti territori c’è un problema culturale, ma ci vogliono generazioni intere per risolverli. Ni dobbiamo pensare all’oggi e credo che dobbiamo andare a Caivano a istituire una zona di assedio, militare. E’ un’espressione forte ma non riesco a trovarne un’altra. Dobbiamo dire che a Caivano lo Stato non esiste, non c’è, nonostante l’impegno delle forze dell’ordine, estremamente limitate. C’è bisogno di uno stato d’assedio, un po’ come si fa quando mandiamo i reparti militari nei luoghi di guerra. Dobbiano decidere che per un anno bisogna togliere l’aria che respirano ai delinquenti che trafficano in droga”, Lo ha detto il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando con la stampa.

Fonte: pagina Facebook De Luca

