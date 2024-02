De Luca a Meloni: Non si finga turbata e sblocchi i fondi per il Sud

“Non si finga turbata per qualche (più che meritata) sciabolata verbale. Io e lei siamo abbastanza animali politici! Ricordo di passaggio che lei non ha fatto una piega di fronte all’aggressione squadristica alla sede della Cgil qualche tempo fa. La invito a sbloccare rapidamente risorse che appartengono al Sud”. Il governatore campano Vincenzo De Luca affida a un lungo post sui suoi canali social la replica a quanto pubblicato stamattina dalla premier Giorgia Meloni. “Stiamo assistendo – osserva – a un paradosso insopportabile: mentre si parla di autonomia differenziata e di decentramento dei poteri, si mette poi in campo la più grande operazione di centralizzazione nelle mani del premier con la prospettiva di fare affondare il Paese (la “nazione”), in una palude burocratica mai vista!”.

Il post della Meloni ‘Imbecilli, farabutti, delinquenti politici’. Con questa elaborata analisi il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, appella il Governo per illustrare la sua posizione sui fondi di coesione. Mi chiedo e chiedo alla segretaria Elly Schlein se non ritenga, a nome del Partito Democratico, di prendere le distanze da queste intollerabili violenze verbali, autentiche intimidazioni, espresse da parte di un rappresentante delle istituzioni e del suo partito. Abbiamo atteso un segno di dissociazione e di condanna, finora inutilmente. Se non arrivasse, prenderemo atto del fatto che questi sono gli impresentabili metodi democratici del Pd”. E’ quanto ha scritto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social questa mattina.