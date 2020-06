De Luca: Mascherine facoltative, resta l’alt agli alcolici da asporto la sera. Ok a bingo e spettacoli con mille persone

“Abbiamo aperto i locali della movida, ma manteniamo il limite orario delle 22 di sera per la vendita di alcolici da asporto”. Lo ha confermato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook. “Cerchiamo di essere responsabili – ha aggiunto – mantenendo un elemento di prudenza e di civiltà a tutela di ragazze e ragazzi. Non vorrei più vedere il venerdì e il sabato notte i bambini in coma etilico in un pronto soccorso”. De Luca ha infine criticato la carenza di controlli, spiegando che “ormai siamo nelle mani della provvidenza”.

Da lunedì 22 mascherine facoltative all’aperto

“Credo che da lunedì 22 renderemo facoltativo l’uso della mascherina all’esterno, ma rimarrà obbligatorio usarla nei luoghi chiusi, nei locali privi di areazione e dove ci sono assembramenti”. Lo ha annunciato in una diretta Facebook il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Il presidente della giunta regionale consiglia comunque “di indossare la mascherina” e invita i cittadini “a portarla sempre con sé”.



Ok alle sale scommesse e agli spettacoli con oltre mille persone

“Anticipiamo le aperture di sale bingo, sale scommesse e discoteche ma non per attività di ballo. Ripartono gli spettacoli all’aperto ma, diversamente dalla normativa nazionale, consentiremo l’accesso a più di mille persone”, ha continuato De Luca. “Per i locali chiusi – ha aggiunto – andremo oltre i 200 accessi previsti dalla normativa nazionale. Se hai una struttura da 3mila posti, ci pare ridicolo e irrazionale mantenere il limite di 200”.



Se torna il virus pronti 800 posti letto di terapia intensiva

“Abbiamo definito un programma per avere in Campania 800 posti letto di terapia intensiva. Se dovessimo trovarci ad affrontare un riemergere dell’epidemia, dovremo essere pronti a tutto e ci stiamo preparando”.



Dalla Regione 500 mila euro per la cultura

“Avremo ancora due altre iniziative che riguardano cultura, sport e spettacolo: per quanto riguarda iniziative culturali abbiamo presentatoNapoli Teatro Festival e della fondazione Campania Festival. In cultura investiti 500 milioni di euro in questi anni. Credo che sia difficile trovare una Regione che abbia investito tanto. Abbiamo in Campania 22mila imprese impegnate in questi settori che occupano 83mila persone. abbiamo 15 milioni da investire per la legge su cinema e spettacolo, lunedì in consiglio regionale si aumentano i finanziamenti. Sono contributi che diamo all’editoria, alle mostre che si svolgeranno a Mann e Capodimonte, a Paestum, Ercolano e Campi Flegrei”.



Abbiamo l’indice di contagiosità più basso d’Italia

“Oggi la Campania ha l’indice di contagiosità che è il più basso di Italia, abbiamo l’indice di mortalità più basso d’Italia. La situazione è sotto controllo e ci consente di fare delle aperture anche molto ampie” ha detto ancora il governatore durante la diretta Facebook. “Ci stiamo preparando ad una campagna di vaccinazione di massa – ha spiegato -. È un motivo di soddisfazione in più per noi, noi non abbiamo aperto una dibattito sull’apertura delle zone rosse noi abbiamo deciso sulle zone rosse – ha sottolinea – anche per questo la Campania si è salvata, oltre al fatto di aver anticipato di 15 giorni le decisioni del Governo”.



Da lunedì lavoro stabile per 2.500 giovani

“Per piccole imprese- ha continuato -, abbiamo completato i pagamenti per 110mila imprese. Lunedì rimangono i pagamenti per altre 3mila imprese, poi restano le pratiche con errori. Per le famiglie con bimbi al di sotto dei 15 anni, il bonus di 500 e 300 euro: abbiamo erogato 36mila buoni e abbiamo altri tre blocchi di pagamento. Dal 5 giugno sono stati pagati 26mila altri bonus, da ieri sono in pagamento altri 20mila bonus. Da lunedì è in pagamento il terzo blocco di 25mila bonus. Una delle notizie più importanti è che parte il piano per il lavoro: vanno a lavorare i primi 2.500 giovani che hanno vinto il concorso della Regione Campania. Mercoledì mattina alle 11 al centro direzionale ci sarà incontro con sindaci e società che hanno partecipato: 150 enti in cui vanno a lavorare”.



Vergogna istituzionale la mancanza di una data per il voto

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, definisce una “vergogna istituzionale” il fatto che non si sia ancora decisa la data per le elezioni regionali e per quelle comunali”. “Hanno paura di andare a votare”, dice durante la consueta diretta Facebook e sottolinea: “È uno scandalo, non ci sono parole sul livello di irresponsabilità e cialtroneria del mondo politico”. “Si aprono le palestre, i campi di calcio, i mercati, le discoteche ma l’unica cosa che si potrebbe fare in piena tranquillità, e cioè l’esercizio del voto, non lo consentono -aggiunge – le forze politiche hanno paura e il governo non dice nulla. M5S vuole menarla per le lunghe, la Lega, e Fdi sono contrari e così andremo a votare a settembre”. “Hanno deciso di calpestare il mondo della scuola, si apre e poi si richiude per le elezioni – conclude – le forze politiche se ne infischiano del mondo della scuola”.