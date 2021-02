De Luca: Campania arancione, ma rischiamo di finire in zona rossa

Parla di “immagini da brivido” il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e chiama in causa “gente in strada quasi sempre senza mascherina, zero controlli, alcune grandi città della Campania abbandonate a se stesse”. E per questo dice che è “inevitabile il ritorno alla zona arancione e se non stiamo attenti anche nella zona rossa”. Poi, chiama di nuovo in causa la politica adottata dal Governo di “continui stop and go, un autentico calvario”.

Da apprezzare la semplicità di Draghi

“Credo che sia da apprezzare lo stile di Mario Draghi assolutamente antiretorico, molto scarno, semplice, credo che sia un elemento apprezzabile in una cornice di politica politicante che ha stancato, per mesi e anni di orientamento verso i tweet, politiche gridate, bene la semplicità di Draghi”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. “Bene anche la grande fiducia che Draghi riscuote nei mercati finanziari internazionali – ha aggiunto – poi le dichiarazioni programmatiche sono inevitabilmente generiche, capitoli solo accennati, sul tema della giustizia oltre ad affermazioni condivisibili e normali non abbiamo altro. Bene l’impegno per una operazione di snellimento della burocrazia nel nostro paese”, ha sottolineato.

Forte ritardo sui vaccini, così in Campania ci mettiamo 3 anni, Li acquisteremo

Abbiamo avuto meno della metà dei vaccini che erano stati programmati. Siamo fortemente in ritardo, se non abbiamo misure eccezionali, l’obiettivo di vaccinare 4 milioni e 600 mila persone diventa irraggiungibile”. Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca su Fb. “Ad oggi sono sono 105 mila le persone vaccinate. Calcoliamo 500 mila vaccinati nella prima settimana di aprile, se arrivano i vaccini. Ma se andiamo avanti con questo ritmo ci metteremo 2-3 anni per completare le vaccinazioni. Bisognava dotarsi della capacita di produrre i vaccini, invece di attendere quello che decidono le case produttrici”. E ribadisce che “ci stiamo muovendo sul piano internazionale per acquistare alcune milioni di dosi di vaccino”. Sottolinea che tutto sara’ fatto “in condizioni di sicurezza, senza annunci sgangherati che non hanno nessun fondamento”

Il Governo ascolti le Regioni del Sud su Recovery fund e sgravi contributivi

Al presidente del Consiglio, Mario Draghi, “chiederemo un incontro con i presidenti delle regioni meridionali”. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. “Una delle cose he cercheremo di capire, oltre agli investimenti nel Recovery Plan, anche gli sgravi contributivi per le imprese del sud – ha spiegato – laddove è bene capire che i fondi del Recovery servono all’unità nazionale, non per fare guerre di religione”.

Grazie a noi viale primule: peggio dei banchi a rotelle

“Mi pare di aver capito che si tolgono di mezzo alcune stupidaggini previste dal commissario alla sanità, come le primule, peggio dei banchi a rotelle”. “Mi permetto di rivendicare qualche merito per aver bloccato l’operazione primula, 10 milioni buttati al mare”, ha aggiunto. Poi, chiama in causa la politica nazionale di lotta al Covid, laddove sono state fatte “scelte diverse da quelle che avremmo fatto come Regione”. “Il Governo precedente ha scelto la logica delle mezze misure, delle diverse zone, della rincorsa all’epidemia anziché della prevenzione – ha sottolineato – una logica che continuerà a produrre incertezze e a mettere a dura prova il sistema nervoso degli italiani”.