De Luca: Campania, sbloccato il piano per l’assunzione di 7.600 tra medici e infermieri

“La fuoriuscita dal regime di commissariamento della Sanita’ campana porta altri benefici per la collettivita’: sbloccato il Piano per il Personale che portera’ all’assunzione di 7600 profili, tra medici e sanitari”. Cosi’ Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, intervenuto a LiraTv. “Tra una decina di giorni – spiega – 700 infermieri, medici, amministrativi vanno a lavorare a tempo indeterminato. E’ il primo blocco del piano per il personale che ci portera’ 7600 nuove assunzioni in Sanita’. Per 10 anni siamo stati commissariati e non potevamo assumere”.