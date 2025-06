De Luca chiede il rinvio delle elezioni regionali: Sono a rischio opere strategiche

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha scritto al presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga chiedendo di valutare un breve rinvio delle elezioni regionali previste in autunno. Nella lettera De Luca sottolinea che “ci sono interventi di assoluto valore strategico che sono in corso di realizzazione in Campania che stanno concludendo il loro iter amministrativo e che rischiano di bloccarsi o di essere ritardati in maniera grave”. Tra i provvedimenti elencati dal presidente della Regione Campania (che non potra’ ricandidarsi per il vincolo del doppio mandato), c’e’ il nuovo ospedale pediatrico Santobono per il quale, evidenzia De Luca, “si e’ appena riunita la conferenza dei servizi e occorrono alcuni mesi per la sua conclusione”, stesso discorso per i nuovi ospedali di Castellammare, Giugliano e Sessa Aurunca. Altro intervento a rischio, secondo De Luca, e’ la nuova sede della Regione Campania progettata nell’area di Piazza Garibaldi a Napoli, con un investimento da 700 milioni: “E’ un intervento di enorme complessita’, che ha alle spalle due anni di progettazione dello studio Zaha Hadid e che rischia di non vedere completato il suo percorso amministrativo”.