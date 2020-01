De Luca: Concorsone della Regione, il 13 febbraio la seconda prova

Il 13 febbraio si svolgerà la seconda prova scritta del concorsone della Regione Campania. Ad annunciarlo il governatore, Vincenzo De Luca, ai microfoni di Radio Crc, nel corso della trasmissione “Barba & Capelli”. “I primi 3 mila, per marzo, andranno a lavorare – aggiunge -. La graduatoria del nostro concorso rimarrà, poi, in vigore per 2 anni. Stiamo parlando di 20mila posti di lavoro che abbiamo creato. Sfiderei chiunque a dire il contrario: quello che ha fatto la Campania per il lavoro, non l’ha fatto nessun’altra regione italiana. Stiamo facendo l’unico lavoro vero per poter contrastar l’emigrazione di giovani fuori dalla nostra terra”.