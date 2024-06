Quella della Meloni a Caivano è stata “una performance un po’ volgare studiata a tavolino. Ha fatto tutto lei. Abbiamo avuto la conferma di una sensazione di inadeguatezza della presidente del Consiglio per il suo ruolo, è presidente del Consiglio a sua insaputa”. Lo dice, nella diretta Fb del venerdì il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. “Forse non ha capito – aggiunge – che rappresenta tutti gli italiani e si trova in una istituzione un po’ diversa da una sezione di partito”.