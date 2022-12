Diventa nonno per la terza volta il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il neonato si chiama proprio come lui. A renderlo noto è il primogenito del ‘governatore’, Piero, vicecapogruppo Pd alla Camera, che, sui social, scrive “benvenuto al mondo al nostro piccolo Vincenzo!”. “Questa notte ci ha portato il dono più bello che si possa desiderare -sottolinea il deputato – un’emozione incredibile. Una gioia immensa per tutti noi”.