De Luca inaugura il Parco della Pace a Marigliano: Lo avevo promesso ai frati

“Abbiamo riqualificato e riaperto, grazie ai fondi regionali, il Parco della Pace nei pressi del convento dei Frati Minori di San Vito a Marigliano. Oltre 5mila metri quadri di verde per i giovani e le famiglie”. Lo annuncia da Marigliano il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, inaugurando il nuovo spazio verde del comune partenopeo. De Luca ha raccontato di aver conosciuto la realtà del convento “dove si svolgono – ha detto – attività bellissime di accoglienza, di aiuto agli anziani e ai poveri. Avevo promesso a padre Giuseppe che avremmo realizzato un parco nell’area abbandonata alle spalle della chiesa. Abbiamo mantenuto la parola, offrendo questo spazio alla città di Marigliano”. Il governatore ha voluto quindi visitare il cantiere di una strada a Marigliano. “Anche qui, come in altri 250 Comuni – ha ricordato – abbiamo finanziato la riqualificazione di strade che sono saltate un po’ dappertutto”.