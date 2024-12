De Luca: Lavori per 10 grandi ospedali, saremo primi in Italia. Obiettivo, liste d’attesa più brevi

Nel 2024 abbiamo inserito 255 nuove attrezzature tecnologiche negli ospedali della Campania. Siamo i primi in Italia. E ora lavoriamo intensamente sulla sanità: sono in corso o saranno avviati lavori in 10 grandi ospedali”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella conferenza stampa di fine anno. “Obiettivi importanti – ha spiegato – che ci impegneranno fino all’ultimo respiro sulla sanità. Stiamo realizzando, unica regione in Italia, dieci nuovi ospedali a cominciare dal nuovo Santobono, al Ruggi d’Aragona, dagli Incurabili, al San Paolo, Castellammare di Stabia, Sessa Aurunca, Giugliano. Uno sforzo gigantesco per 3 miliardi di investimenti, un lavoro enorme che stiamo facendo sulla sanità per arrivare tra marzo e aprile a essere la regione d’Italia che ha i tempi più brevi nelle liste di attesa”. De Luca guardando al 2025 ha sottolineato poi altri “obiettivi particolarmente significativi sullo stadio Collana, dove a gennaio inauguriamo la piscina, ma poi partono subito dopo i lavori di ristrutturazione generale e di realizzazione del parcheggio interrato di 200 posti auto. Poi abbiamo un obiettivo strategico sull’autonomia idrica: dobbiamo realizzare 16 invasi collinari per essere tranquilli negli anni futuri, per le forniture di acqua potabile, per l’agricoltura e per l’industria. Completiamo il programma di acquisto dei mezzi per il trasporto pubblico locale, vedremo in servizio i primi treni nuovi sulla linea Napoli-Sorrento perché questa è la criticità che ancora dobbiamo risolvere. A Napoli avremo una rivoluzione con il recupero di San Pietro a Maiella, i lavori agli Incurabili, la rivoluzione urbanistica a Piazza Garibaldi con i lavori della nuova sede della Regione su cui a gennaio avremo il vincitore del progetto tra i cinque arrivati all’ultima selezione. Poi ci saranno i lavori a Città della Scienza e al compostaggio di Napoli Est. Possiamo guardare a un 2025 nel quale avremo risultati straordinari”.