“Rispetto al doppio vaccino, il vaccino eterologo, personalmente mi fido di Massimo Galli che conferma che non ci sono problemi particolari per fare la seconda dose con un vaccino diverso da AstraZeneca. Quindi io direi decisamente di procedere in questa direzione”. Così il Presidente della Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo consueto appuntamento social.

