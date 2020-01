De Luca: Nessun caso di Coronavirus in Campania. Evitare inutili allarmismi

“Bisogna avere grande tranquillità, non servono allarmismi inutili. Ad oggi in Campania non abbiamo nessun malato di Cronavirus. Parole a ruota libera creano confusione”. Lo ha chiarito il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a radio Crc. Il governatore ha precisato che “le due coppie di sposi cinesi in Italia per un viaggio di nozze non hanno nessuna infezione” mentre per un terzo caso l’ospedale Cotugno “ha inviato a Roma un campione. L’esito dell’esame è atteso in giornata”. La Regione “è attrezzata – ha sottolineato De Luca – e invitiamo i cittadini anche a completare le vaccinazioni antinfluenzali. Serve una vaccinazione di massa per evitare anche confusioni con una banale influenza”.