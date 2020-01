De Luca: Polizia in ospedale, da ministro Salvini ignorò il nostro appello

“Caro Matteo Salvini, le chiacchiere stanno a zero. La richiesta era semplice: istituire un posto di polizia all’ospedale San Giovanni Bosco. In un anno il ministro dell’Interno non lo ha fatto”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca rispondendo alle critiche ricevute dal segretario della Lega in merito alle aggressioni contro medici verificatesi a Napoli e in Campania nei primi giorni del 2020. “De Luca, cosi’ come de Magistris, passa buona parte del tempo ad insultare me. Si occupi anche dei problemi di Napoli e della Campania”, aveva detto Salvini criticando l’operato della giunta regionale. “Rinnovo a Salvini – ha risposto il governatore – l’invito a un dibattito pubblico sulla sanita’ e sulla vera lotta alla camorra, quando e dove vuole”.