De Luca: Rifiuti, il piano campano è il più avanzato d’Italia. Manfredi ministro, motivo d’orgoglio del Sud

“La Regione Campania ha un piano regionale per la gestione del ciclo dei rifiuti che è il più avanzato d’Italia dal punto di vista ambientale, per riconoscimento delle associazioni ambientaliste”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che oggi ha tenuto la conferenza stampa di fine anno con la presentazione delle attività della Regione nel 2019.

“Facciamo i migliori auguri di buon lavoro a Gaetano Manfredi nominato ministro dell’Univrsità – ha poi detto – Credo che questo debba essere uno dei motivi di onore per Napoli, per la Campania, per il Sud. E’ un altro contributo che da Napoli e dalla Campania diamo all’Italia – aggiunge – perché non si perda nella politica politicante, ma trovi la strada della competenza, del rigore, della serieta’ anche nelle attività istituzionali”.



Alleanza Pd-M5S? Non mi interessa

“Un’alleanza Pd-M5s? Io parlo con i cittadini, la politica politicante non mi interessa”. De Luca, A margine del bilancio di fine anno, allontana così un’ipotesi di accordo per le elezioni regionali di primavera, alle quali è deciso a ripresentarsi. “Parlerò in questi mesi con i cittadini – aggiunge De Luca – ovviamente con i tanti cittadini che hanno votato 5 stelle, parlerò con i tanti cittadini che hanno votato per il centrodestra, miei elettori naturali come sapete”, scherza il governatore. “Con me dovete parlare di cose concrete – conclude – tutto il resto è aria fritta”.