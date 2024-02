De Luca sfida Meloni a dibattito pubblico: “Non fate i conigli”

Il governatore campano dice che l’unico ad aver offeso è il premier

Roma, 23 feb. (askanews) – “Mi è stato riferito che ieri (giovedì 22 febbraio, ndr) il presidente del Consiglio si è esibito in una performance… il presidente del Consiglio mi tira in ballo, io la ringrazio per l’attenzione, perché mi sta facendo diventare l’antagonista principe del governo, ma io sono un modesto artigiano della politica, mica uno statista come la Meloni”: lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De luca, nella sua diretta Facebook settimanale del venerdì.”Sfidiamo tutti, a partire dal premier, a un dibattito pubblico. Non scappate, abbiate fede nell’umanità, non fate i conigli, vediamoci a un dibattito pubblico. E voglio anche chiarire definitivamente che noi siamo estremamente garbati e cortesi, non facciamo vittimismo. In questi giorni l’unica persona che ha offeso e usato toni insultanti è il presidente del consiglio. Mi riferisco alle dichiarazioni pubbliche e ai comunicati pubblici, non alle stupidaggini rubate che nei paesi civili non contano nulla”.