De Luca con le Sardine: Movimento fresco e originale. Iannone (Fdl): E’ logico, lui di fritture se ne intende

“Sostegno alla manifestazione delle Sardine? Assolutamente sì, è un movimento fresco, nuovo, originale”. Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, chiamato a commentare la manifestazione organizzata dal movimento delle Sardine a Napoli e che si terrà sabato 30 novembre alle ore 19 in piazza del Gesù Nuovo. De Luca si dice “colpito” dal richiamo ai “valori umani fondamentali, credo sia stato molto sollecitato anche dalla vergogna che ha subito Liliana Segre in questi mesi, quindi c’è stata l’Italia civile che ha sentito il bisogno di scendere in piazza per affermare i valori umani fondamentali. E poi – aggiunge De Luca – apprezzo molto questo richiamo non agli ideologismi, ma ai fatti”. “Ho sentito molti dei promotori dire che si sono stancati di sentire parole, tweet, slogan, vogliamo ragionare sui fatti, esattamente quello che tentiamo di fare e sollecitare nella nostra esperienza”. Alla domanda se ci sia bisogno di tutto questo anche a Napoli,De Luca risponde che “a Napoli più che in ogni parte del mondo sarebbe utile un dibattito sui fatti, sarebbe necessario interloquire con i soggetti istituzionali partendo da una domanda: tu che hai fatto oltre che parlare?”. Ironica la reazione di Antonio Iannone, senatore di Fratelli d’Italia: “A De Luca piacciono le Sardine? Ovvio, questa è materia prima per le fritture, e lui se ne intende. De Luca in questo è in buona compagnia insieme alla Fornero e Prodi, a conferma della novità e della spontaneità di questo movimento, che in realtà vuole essere soltanto il volto nuovo di una politica vecchia che ha fatto del clientelismo la sua vera bandiera”.