De Luca “Tema lavoro è decisivo, bene impegno Webuild in Campania”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Il tema del lavoro è uno dei due o tre temi fondamentali dell’azione del Governo regionale e abbiamo una grande impresa, WeBuild, che si preoccupa di fare la formazione dei giovani per poterli trovare pronti quando si aprono i cantieri. È un tema decisivo perché a volte ci sono le risorse, si fanno le gare, ma non si trova il personale”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando con i giornalisti a Napoli a margine della firma del protocollo d’intesa con la Regione Campania per promuovere l’attivazione di percorsi di formazione professionale ed avviamento al lavoro nel settore infrastrutture.

