De Luigi con la Raffaele racconta la famiglia: Poi torno a teatro

La coppia di nuovo insieme con “Un bel giorno”, in sala dal 5 marzo

Roma, 19 feb. (askanews) – Dopo “Tre di troppo” Fabio De Luigi e Virginia Raffaele tornano a fare coppia sullo schermo con la commedia “Un bel giorno”, sempre diretta dall’attore, nei cinema dal 5 marzo. Un connubio di successo il loro, tanto che i due attori oggi dicono: “Siamo abbastanza speculari, lei dice sempre che io sono la sua versione femminile e lei la mia maschile” confessa l’attore, e lei ironizza: “Iniziamo poi con il tempo a somigliarci sempre di più, come i cani con i padroni: le borse, anche fisicamente, piano piano, secondo me c’è una fusione”. De Luigi torna a raccontare le famiglie. Lui e Raffaele interpretano genitori single con diversi figli a testa e all’amore non pensano. Le figlie di lui, però lo spingono a rimettersi in gioco. Quando i due si conoscono e scatta qualcosa tacciono però sulla rispettiva vita familiare. “Le famiglie sono dei nuclei in continua evoluzione, sono degli ectoplasmi che si muovono, cambiano, e quindi hanno una possibilità di racconto per me pressoché infinita”. Alla domanda cosa rappresenti la famiglia per lei Virginia Raffaele risponde: “Il posto dove sei più al sicuro, dove non ti senti in pericolo, dove ti senti protetto, dove puoi deporre l’elmetto, le armi, e sederti un attimo”. De Luigi aggiunge: “La maschera” E se si parla di maschere teatrali De Luigi rivela la sua intenzione di tornare sul palcoscenico dopo 25 anni, con una tournée che partirà il prossimo ottobre. “Avevo voglia di tornare lì dove ho cominciato, ritrovare delle sensazioni che ho provato tantissimi anni fa: potevo buttarmi con il paracadute, comprare una fuoristrada, o tornare a teatro, o farmi l’amante, queste sono le cose della crisi di mezza età, o scelto quella meno impattante” ha concluso l’attore.