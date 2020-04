De Magistris: Contro Feltri durissima azione giudiziaria. Anche Salvini prende le distanze: Ha detto una c…ta

“L’ufficio del Comune di Napoli è al lavoro per una durissima azione giudiziaria”. Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervenuto a Radio Crc, sulle dichiarazioni del direttore di “Libero” Vittorio Feltri al programma “Fuori dal coro” su Rete4. Secondo de Magistris “Feltri è una persona che si commenta da sola per le cose che ha detto e che ha ripetuto, perché non è la prima volta che utilizza parole così offensive nei confronti del Mezzogiorno d’Italia. Credo che la reazione sia stata adeguata, si sono sollevate tantissime proteste e abbiamo ricevuto centinaia di segnalazioni”. Se da un lato il direttore di “Libero” Vittorio Feltri ha espresso “una subcultura” in maniera “aggressiva e volgare”, dall’altro “continuano i racconti, le narrazioni e le parole gravemente offensive e discriminatorie nei confronti del Mezzogiorno anche da parte di giornalisti bravi, pronunciate come se fossero normali”. “Ma non c’è solo Feltri – ha aggiunto – anzi forse lui preoccupa un po’ meno perché lo conosciamo e lo si può evitare facilmente, ma negli ultimi giorni in piena pandemia vedere certe ricostruzioni sul Sud e su Napoli sulle televisioni nazionali fa male, in un momento in cui bisognerebbe riscoprire la voglia di stare più uniti. Questo ci deve far riflettere e far lottare tutti senza mai mollare, perché la discriminazione e l’ingiustizia nei confronti del Sud è dietro l’angolo, lo abbiamo visto anche in questi giorni in cui si parla di provvedimenti che vanno a togliere fondi al Sud. È un sistema antico”.

Il leader della Lega: Sud inferiore? Sciocchezze

“Questa è una cazzata”. Anche il leader della Lega Matteo Salvini, intervistato da Crc, prende le distanze dalle dichiarazioni del direttore di Libero Vittorio Feltri. Secondo Salvini, al quale è stato ricordato di aver indicato Feltri come potenziale Presidente della Repubblica nel 2015, “possono esserci persone stimate e stimabili che ogni tanto dicono sciocchezze. Parlare di popoli superiori e inferiori in Italia mi sembra scorretto in tempi di pace, scorretto e ingiusto in tempi di guerra. È chiaro – ha aggiunto – che anche all’interno delle stesse regioni ci sono aree più ricche e meno ricche, anche nella stessa provincia, ma non è colpa o merito dei cittadini avere più o meno autobus. Noi facciamo di tutto per accorciare le distanze tra le regioni del Nord e del Sud. Da questo punto di vista il direttore Feltri ha detto una cosa che non condivido assolutamente”.