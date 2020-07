De Magistris: De Luca schizofrenico. I miei 9 anni da sindaco senza colpe gravi. Mi darò alla politica nazionale

“Il presidente De Luca assume atteggiamenti un po’ schizofrenici”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervistato a “Centocittà” su Radio 1, in merito alla stretta voluta dal governatore campano Vincenzo De Luca sull’uso delle mascherine, con multe fino a mille euro per gli esercizi commerciali all’interno dei quali viene sorpreso un dipendente o un cliente senza mascherina sul volto. “De Luca – ha aggiunto de Magistris – continua a sostenere che dopo le 22 non puoi prendere un gelato all’aperto ma puoi prenderlo all’interno del locale, quando qualsiasi virologo dice che è più sicuro all’aperto che al chiuso. Abbiamo discoteche con mille persone una addosso all’altra e poi si sanziona con 30 giorni di chiusura un negozio nel quale magari per un momento la commessa ha la mascherina abbassata, il che è sbagliato, ma manca la proporzionalità”. Secondo de Magistris “le campagne elettorali non aiutano e non aiuta il fatto che a settembre si vada a votare in molte Regioni e così anche il Covid diventa campagna elettorale. Purtroppo i sindaci e le Regioni complessivamente in questa vicenda non hanno avuto buoni rapporti: i sindaci sono stati lasciati nell’angolo e i presidenti di Regione sono stati trasformati in monarchi, e qualcuno è diventato anche tiranno”.

“Napoli è la città più cresciuta per cultura e turismo”

“Errori gravi nei miei 9 anni da sindaco? Ci sono errori ogni giorno nell’amministrare, ma non vedo colpe gravi anche perché abbiamo amministrato Napoli senza soldi e l’abbiamo portata al 21 febbraio, prima del lockdown, come città d’Italia più cresciuta per cultura e turismo, terza per startup giovanili, con un’esplosione di energia, città internazionale, identitaria ma dove nessuno è straniero”, ha detto ancora il sindaco. Il più grande errore durante i suoi due mandati da sindaco, secondo de Magistris, risale al 2013 “quando partecipai a una campagna politica nazionale”, quella della lista Rivoluzione civile guidata da Antonio Ingroia, “e fu visto un po’ come un distogliersi dall’esperienza amministrativa. Quella cosa non la rifarei”. In vista dell’ultimo anno da sindaco di Napoli, de Magistris spiega di voler “portare a termine le cose che mi sono prefisso. Questi 10-11 mesi saranno molto concreti sul piano amministrativo: migliorare i trasporti, migliorare ancora di più la pulizia della città, un impegno sulla solidarietà, non lasciare nessuno indietro. È molto difficile di questi tempi, noi sindaci siamo stati lasciati a mani nude e i Governi non capiscono che l’Italia si ricostruisce dal basso. L’Italia ha avuto monarchie e repubbliche ma le città ci sono sempre state. È da lì che si riparte, non dall’alto”.

Un futuro da parlamentare

“Il mio futuro? Dopo 15 anni di magistratura in prima linea, 2 al Parlamento Europeo e 10 anni da sindaco di una delle città più belle e complesse del mondo, sicuramente un’esperienza nella politica nazionale. Credo che sarà questa la passione che mi accompagnerà dopo il mio ultimo anno da sindaco” ha detto parlando del suo avvenire in vista della fine del suo secondo mandato nel 2021. Alla domanda se sarà un nuovo movimento a sinistra, de Magistris ha risposto ricordando che “noi a Napoli abbiamo amministrato in maniera molto autonoma, mettendo insieme reti civiche, associazioni e movimenti, superando lo steccato tradizionale di centrosinistra. Io sono un uomo di sinistra che è stato votato anche da persone non di sinistra, mentre abbiamo a livello nazionale persone che si dicono di sinistra ma non hanno mai fatto nulla di sinistra. Vorremmo realizzare qualcosa di nuovo partendo dal basso, con molte realtà territoriali, con chi ha lottato per i beni comuni, per l’ambiente, chi ha lottato davvero contro le mafie, con i sindaci in primo piano. Più una democrazia orizzontale che verticale, anche perché molti che predicano il cambiamento, quando vanno a Roma e si siedono su quelle poltrone, tradiscono quello che dicono nelle campagne elettorali. Noi a Napoli possiamo aver fatto errori, ma non abbiamo tradito”.



“I turisti stanno tornando”

“A Napoli siamo ripartiti dall’economia circolare provata durante il lockdown. Stanno arrivando anche i turisti, nonostante le notizie non rassicuranti a livello internazionale. Devo dire che la città è viva con tutte le sue lentezze e sofferenze e, se vedo altre città d’Italia anche molto frequentate dai turisti e dalle persone, trovo Napoli più in movimento, più viva”. In merito alla folla sulle spiagge cittadine, de Magistris ha spiegato che “il distanziamento non sempre si riesce a garantire, anche perché Napoli ha un milione di abitanti formalmente, ma siamo il doppio. Però ricordiamo la polemica dopo i festeggiamenti per Napoli-Juve, quando dissero che ci sarebbero stati centinaia di contagi. Non ci fu nemmeno un contagio. Quelli che stiamo avendo in questi giorni sono di importazione, da quando dal 1° luglio c’è stata la riapertura dei confini. Questa è la preoccupazione. Non bisogna abbassare la guardia, quindi mascherine laddove obbligatorio, distanziamento e lavarsi le mani, ma bisogna riprendere anche a vivere perché sarà un autunno complicato nel quale rischiamo un’epidemia sociale, economica e del lavoro devastante in tutta Italia, non solo al Sud”.