De Magistris: Soltanto a Napoli Tangenziale a pagamento. Problema da affrontare

“Ci auguriamo che prima o poi il tema della Tangenziale venga affrontato”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, rispondendo ai cronisti su eventuali riflessi della decisione del Governo su Autostrade per l’Italia anche per quanto riguarda la Tangenziale di Napoli.”Abbiamo una serie di clamorose ingiustizie in questa città – ha spiegato de Magistris – qui abbiamo l’unica tangenziale d’Italia a pagamento, l’unica in cui non riusciamo a capire con certezza dove vanno i soldi che i napoletani pagano”. De Magistris ha ricordato di aver “sentito tante volte ‘basta concessioni’, poi tutto questo non si è tradotto mai in azioni concrete. È un po’ come la responsabilità civile per i sinistri nella nostra città: a parità di sinistri paghiamo più delle altre parti d’Italia, a proposito della discussione su dove devono essere più alti gli stipendi. Tutte le forze politiche hanno preso impegni e non li traducono in fatti”, ha concluso de Magistris.

