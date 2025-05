De Michele, Di Domenico, Giammaria: giro di nomine per Dap e ministero della Giustizia

A cinque mesi dalle dimissioni di Giovanni Russo, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap), che si occupa delle carceri, ha un nuovo capo: si tratta di Stefano Carmine De Michele. Il suo nome circola da alcune settimane come possibile nomina e suscita qualche perplessità, poiché nella sua carriera non si è mai occupato direttamente di carceri. Negli ultimi tempi mette da parte la toga per assumere il ruolo di direttore degli affari civili al ministero della Giustizia. Da domani cambia ufficio.

La scelta del ministro della Giustizia, Carlo Nordio – approvata oggi in consiglio dei ministri – non ricade su colei che sembrava la candidata naturale: Lina Di Domenico, fino a dicembre vice di Russo e reggente del Dap negli ultimi mesi. A Di Domenico viene comunque assegnata una posizione di vertice: diventa Capo dell’organizzazione giudiziaria e del personale, prendendo il posto di Gaetano Campo, unica “toga rossa” in via Arenula, che decide di lasciare l’incarico.

Completa la terna di nomine Antonia Giammaria, che va al Dipartimento Affari di Giustizia. Anche lei magistrato, prende il posto di Luigi Birritteri, che abbandona il ministero poco tempo dopo la complessa gestione del caso Almasri.