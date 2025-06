De Moor e Scrinzi “ragazzi d’oro” a Ischia Global. Domenica 6 luglio al via il Film Festival

Gli attori Lorenzo de Moor e Martina Scrinzi riceveranno il premio “Ischia Youth Award 2025” domenica 6 luglio nel corso della serata inaugurale del 23º Global film & Music festival, evento dell’estate cinematografica internazionale promosso con sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania, in collaborazione con il Ministero Turismo e l’Enit. E sarà la regista americana, Catherine Hardwicke (Twilight) a presiedere il festival che si svilupperà tra le piazze di Lacco Ameno e Casamicciola, le sale cinematografiche di Forio e Ischia Porto e le piattaforme digitali Mymovies.it ed eventive.org .

Lorenzo de Moor ritroverà a Ischia il regista americano Paul Feig ( premiato come ‘Filmmaker of Year’) che lo ha diretto di recente nel film “Another Simple Favor” al fianco di Black Lively, Anna Kendrick e Michele Morrone. Dopo aver preso parte a diverse serie italiane, de Moor è lanciatissimo sulla scena internazionale e lo vedremo nell’episodio su San Sebastiano della docu-serie “Martin Scorsese Presents: The Saints”.

Per Martina Scrinzi, invece il premio ischitano è un ulteriore riconoscimento per la sua straordinaria interpretazione in “Vermiglio” di Maura Delpero che lei è valsa la candidatura ai David Donatello e il premio speciale a “Capri Hollywood 2024”. Tra gli altri grandi artisti attesi sull’Isola verde, Malcolm Mcdowell (Arancia Meccanica) e Steven Bauer (Scarface) premiati sabato 12 luglio nel gala finale, si tratta di un doppio riconoscimento per due artisti leggendari che si sono ritrovati insieme nel film “Conspiracy of Fear”, presentato sull’isola verde. E ancora, il regista Jim Sheridan, presidente dell’Ischia Film Contest che ha coinvolto oltre mille giovani talenti, Trudie Styler co-Chairperson della manifestazione insieme a Tony Renis e Franco Nero, premio Job è il grande scenografo inglese Timothy Crispian Sallis, tra gli italiani Giovanni Esposto e Susy Del Giudice saranno premiati per il film “Nero”.