De Pasquale alla guida della Sezione Manifattura, Impiantistica, Meccatronica di Confindustria Benevento

Davide De Pasquale è il nuovo presidente della Sezione Manifattura, Impiantistica e Meccatronica di Confindustria Benevento. Succede ad Alessio Zollo passato di recente alla guida del Gruppo Giovani Imprenditori.

La biografia

Davide De Pasquale, si legge nella nota diffusa da Confindustria Benevento, è un giovane imprenditore di 38 anni che ama definirsi “figlio della nostra terra”, legale rappresentante di Intelligentia S.r.l. azienda che sviluppa soluzioni innovative, intelligenti ed integrate di hardware e software per il settore Aerospaziale, Manifatturiero, del Cloud e dell’Intelligenza Artificiale.

E’ cresciuto e si è formato nel territorio dell’Alta Irpinia e si è quindi laureato presso l’Università degli Studi del Sannio. L’iniziativa Intelligentia S.r.l. nasce già prima del completamento del percorso di studi nel 2010, aiutato nel suo iniziale sviluppo dall’altro socio storico della compagine rappresentato da Balance Systems S.r.l., una realtà manifatturiera milanese, diretta da un illuminato imprenditore di origini marchigiane, Gianni Trionfetti, che ha creduto da subito nella potenzialità dell’iniziativa e nella sua vocazione a restare sul territorio sannita. Svolge ancora ruoli operativi in azienda e di recente ha lanciato insieme ad altri soci sanniti ed irpini altre iniziative imprenditoriali sotto forma di start-up per promuovere nuove idee e servizi a valore aggiunto che possano avere ricadute occupazionali sul territorio.

De Pasquale è entrato solo di recente in Confindustria ma si è subito messo a disposizione della associazione e delle altre imprese al fine di collaborare per promuovere le eccellenze del nostro territorio in altri contesti di mercato sia nazionali che internazionali. Dopo un periodo di partecipazione al Direttivo della sezione Manifattura, Impiantistica e Meccatronica, è stato invitato a rappresentare l’intero comparto in continuità con la programmazione già avviata nella precedente presidenza accettando la sfida.

I ringraziamenti e il programma

“Ringrazio sentitamente tutti gli imprenditori sanniti che hanno voluto supportare la mia elezione – ha affermato De Pasquale -. Raccolgo con orgoglio e con impegno la sfida ma mi sento di lanciare fin da subito l’invito a tutte le aziende del nostro territorio affinché cerchino di essere presenti sui tavoli di confronto che verranno aperti per supportare il lavoro di programmazione e rappresentanza che andremo a svolgere nel corso di questo mandato. Desidero impegnarmi fortemente nel conoscere le esigenze delle diverse anime della sezione al fine di poter individuare le esigenze comuni a tutto il comparto e favorire tavoli di confronto con le istituzioni e con il tessuto imprenditoriale di altre aree del nostro Paese nell’ottica di incentivare nuovi scambi dalle regioni più dinamiche verso la nostra terra”.

“Verrà programmato un ambizioso calendario di confronti e di azioni di programmazione al fine di rendere il Sannio protagonista sui tavoli di confronto sia regionale che nazionale – ha annunciato il neo presidente -. Punteremo a rappresentare ai nostri giovani le potenzialità dell’offerta di lavoro che la nostra terra mette a disposizione, ma che poco si conoscono e promuovono, cercando di fare emergere le realtà più dinamiche. Vorremo promuovere il confronto con le scuole a tutti i livelli per poter supportare l’aggiornamento e la programmazione dei percorsi formativi nell’ottica di evitare la diaspora dei nostri giovani verso il nord Italia e verso l’estero. Punteremo a favorire l’utilizzo di tutti gli strumenti di sviluppo e finanziamento messi a disposizione dal nostro Paese e dall’Europa per poter rafforzare le imprese sannite.

Credo fortemente nella collaborazione e sono certo che, se lo vorremo veramente e se lavoreremo con determinazione, nei prossimi anni riusciremo a rilanciare la nostra terra grazie anche alle iniziative di investimento strategico sulle infrastrutture che sono attualmente in via di costruzione. E per farlo inviteremo al confronto anche le altre Confindustrie campane e di altri territori per favorire collaborazioni e scambi di vedute finalizzati a promuovere nel suo complesso il contesto produttivo Campano verso altre regioni della nostra nazione e del mercato internazionale. Il mio compito e quello del direttivo che mi fregio di avere al mio fianco sarà quella di dimostrare che il Sannio è una terra nobile, innovativa, resiliente, che impara dai propri errori e promuove soluzioni concrete, aperta al dialogo ed al confronto costruttivo con tutti gli stakeholder istituzionali, ricca di professionisti ed aziende eccellenti che vanno promosse e valorizzate”.

La squadra

Davide De Pasquale – Presidente – Intelligentia Srl – Componente Consiglio di Presidenza

Vito Campagnuolo – Nashira Hardmetals Srl – Componente Consiglio di Presidenza

Felice Corrado – Ky-net Srls – Componente Consiglio di Presidenza

Graziella Pica – Digiweb & Events srl – – Componente Consiglio di Presidenza

Bruno Scuotto – Scuotto Impianti Elettrici e Tecnologici Srl – Componente Consiglio di Presidenza

Clementina Donisi – Cosmind srl – è la vice presidente Confindustria con delega alla Manifattura, Impiantistica e Meccatronica