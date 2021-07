De Rienzo: legale famiglia, ‘rispettare morte, basta con notizie fuorvianti’

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – L’avvocato Piergiorgio Assumma, legale di fiducia ed amico della famiglia dell’attore Libero De Rienzo, precisa che, al momento, “si sta verificando, da parte degli organi di stampa, una fuoriuscita di notizie. Tale incontrollata divulgazione, ingiustificata a livello umano, è basata su notizie che per legge, rappresentando anche il contenuto di atti di indagine, dovrebbero essere coperte dal segreto istruttorio. Ciò rappresenta – spiega nella nota – non solo in ottica della privacy, ma anche in termini dei due codici, penale e di procedura penale, una piena violazione”.