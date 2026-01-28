De Sica è “Agata Christian”: giallo e commedia, 2 film con 1 biglietto

Dal 5 febbraio il film di Puglielli con Lillo e Paolo Calabresi

Roma, 28 gen. (askanews) – Non è solo una commedia ma si segue con la suspense di un vero giallo “Agata Christian”, il film diretto da Eros Puglielli che dal 5 febbraio riporta nei cinema, insieme, Christian De Sica, Lillo e Paolo Calabresi. “La voglia era, partendo da Eros, da cui è partito tutto, era proprio quella, di rendere credibile il giallo ma soprattutto di divertire molto perché la parte comedy è importante per noi” ha detto Lillo, mentre De Sica ha commentato: “In Italia non è stato mai fatto. E con un biglietto tu vedi due film”.De Sica è Christian Agata, criminologo dal sarcasmo pungente e dal talento investigativo infallibile, che si ritrova in un castello in cui avviene un omicidio. Ad affiancarlo nelle sue indagini ci sono due poliziotti di provincia piuttosto ingenui, che si improvvisano detective con teorie improbabili, che sfiorano l’assurdo. “In fondo è un deficiente pure lui, anche un po’ vanitoso, vanesio, anche un po’ antipatico, scostante. – ha spiegato De Sica – Poi incontra altri due deficienti, quindi diventa un’alchimia terrificante, perché ognuno dice una stupidaggine. Io penso che tutti e tre abbiamo i tempi, e poi essendo uno diverso dall’altro, anche fisicamente”. Beh, sì, io sono uno di quei rari comici belli anche” ha ironizzato Lillo.Christian Agata arriva nei cinema mentre Zalone continua a dominare il box office, ma se il personaggio piacerà al pubblico le sue avventure potrebbero essere infinite. “E’ molto faticoso da fare, però è anche molto divertente” ha detto il regista, e Calabresi ha commentato, ironicamente: “E’ un po’ la nostra pensione, capito?”.