De Siervo “Serie A al servizio del Paese e del made in Italy”

ROMA (ITALPRESS) – “La Serie A si mette al servizio del Paese e del made in Italy, quindi la 32a giornata sarà dedicata a questo. In quanto soft power del nostro Paese, il calcio e la Serie A hanno la responsabilità di dover lanciare messaggi positivi”. Lo ha dichiarato Luigi De Siervo,

amministratore delegato della Lega di Serie A, a margine della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa dedicata alla promozione del Made in Italy in occasione della 32a

giornata di campionato.

