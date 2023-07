De Tomasi nuovo presidente e amministratore delegato Michelin Italiana

MILANO (ITALPRESS) – Matteo De Tomasi è il nuovo presidente e amministratore delegato della Michelin Italiana. Subentra a Simone Miatton, che lascia il comando del Gruppo in Italia per entrare a far parte del team della Direzione del Personale a livello Corporate, ricoprendo l’incarico di responsabile dell’Employee Experience per tutto il Gruppo Michelin.

Laureato in economia presso l’Università di Parma, De Tomasi ha inoltre conseguito un executive master in Business Administration presso l’Imperial College Business School di Londra.

Entrato in Michelin ad inizio 2020 come global account manager per la linea business Truck and Bus, ha precedentemente maturato esperienze all’estero tra Svizzera, Francia e Gran Bretagna, ricoprendo ruoli in ambito marketing e vendite per importanti aziende come Hexagon, Armstrong World Industries ed Hilti Great Britain. Da novembre 2022 è direttore Commerciale della Michelin Italiana per i paesi Italia e Malta, incarico, quest’ultimo, che conserva tutt’ora.

