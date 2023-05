Deagle, il Super Energy Mobile nella Top 100 europea delle soluzioni più innovative

The Arch è una grande iniziativa Europea lanciata sotto la Presidenza Francese dell’Unione Europea e promossa da un gruppo di imprenditori, cittadini e appassionati del mare, per promuovere soluzioni green innovative per la transizione ecologica in linea con gli obiettivi dell’Unione Europea di raggiungere l’impatto climatico zero entro il 2050.

A tal fine porta avanti 100 soluzioni innovative selezionate attraverso una call europea in quattro momenti internazionali, da marzo a giugno 2023. Tra i 18 paesi partecipanti, Francia e l’Italia sono quelli che hanno proposto il maggior numero di soluzioni in cinque settori di riferimento per la sostenibilità: Città e Abitabilità, Mobilità, Energia, Industria 4.0, Alimentazione e Salute.

Il trimarano Idec Sport ha il compito, in dieci tappe dalla Danimarca alla Grecia, di raccogliere simbolicamente le 100 soluzioni sviluppate. Unica tappa italiana: Napoli, coordinata dalla fondazione Idis-Città della Scienza in collaborazione con la Marina Militare, l’institut français Napoli, l’università degli studi di Napoli Parthenope e la Stazione Zoologica Anton Dohrn.

Il 3, 4 e 5 maggio Idec Sport, partito da Nantes lo scorso 18 marzo con Francis Joyon alla guida, farà quindi sosta a Napoli. Ormeggiato a Molosiglio, ospiterà a bordo le 21 soluzioni italiane, di cui 11 provenienti dalla Campania.

Per la categoria industry 4.0 spicca la start-up napoletana Deagle, con il suo SEM- Super Energy Mobile.

Si tratta di un sistema ibrido di produzione energetica alimentato da fonti rinnovabili, totalmente trasportabile, che non richiede nessun tipo di autorizzazione, gestito da remoto mediante un software di telecontrollo. Il prodotto si compone delle seguenti parti: sistema eolico; pannelli fotovoltaici; super condensatori per l’immagazzinamento dell’energia elettrica prodotta dalle fonti rinnovabili; inverter per la trasformazione dell’energia immagazzinata per il successivo utilizzo; carrello speciale con traino veloce, omologato per la circolazione stradale, con 4 piedi stabilizzatori, palo telescopico con sollevamento idraulico, il cui moto è correlato alla velocità del vento attraverso un anemometro. L’offerta del prodotto SEM è rivolta soprattutto ad intercettare bisogni sociali provenienti da villaggi rurali, ad oggi non alimentati da energia elettrica, e campi umanitari, costretti ad operare nelle zone più remote non elettrificate.

“Questo ulteriore riconoscimento ci inorgoglisce e ci sprona a proseguire nel campo dell’innovazione – commenta Ciro Illibato, CEO di Deagle – con il SEM riusciamo a portare energia elettrica dove non c’è e in maniera pulita, garantendo grossi benefici per la transizione ecologica”.

Il SEM ha infatti già vinto il premio “Call for Ideas – Power2Innovate” come migliore idea innovativa nell’ambito della seconda edizione del Think Tank Basilicata organizzato dal Gruppo Ambrosetti e Total Energy nel 2022.

L’iniziativa europea The Arch a Napoli rappresenta un momento importante del progetto strategico regionale “Manifattur@ Campania: Industria 4.0″ – finanziato dalla Regione Campania ed attuato dalla Fondazione Idis-Città della Scienza – che intende rafforzare la capacità delle imprese campane con la transizione digitale e dare un nuovo impulso all’economia regionale anche mediante l’attrazione di talenti e il supporto allo sviluppo di nuove soluzioni e startup innovative in contesti di coworking.