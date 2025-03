DeAMS, commessa da Bombardier e nuova filiale in Canada

L’azienda aerospaziale campana DeAMS, joint-venture tra Industry AMS e Deagle, annuncia la firma di un accordo quinquennale Bombardier, leader globale nell’aviazione, in occasione della fiera aerospaziale Aeromart Montreal in programma dal 25 al 27 marzo.

L’accordo quinquennale include un primo progetto del valore di oltre 1 milione di dollari per la progettazione e costruzione di piattaforme elevatrici automatizzate, controllate tramite PLC. Queste innovative piattaforme sono già state implementate presso lo stabilimento Bombardier di Dorval in Québec (Canada)), a supporto della produzione delle ali del velivolo Bombardier Challenger CL650.

Le avanzate tecnologie sviluppate da DeAMS consentono di migliorare l’efficienza produttiva, ottimizzare l’ergonomia e garantire i più elevati standard di sicurezza.

“Questo accordo rappresenta un traguardo importante per DeAMS, confermando il nostro impegno nell’offrire soluzioni innovative e personalizzate per l’industria aerospaziale”, dichiara Vincenzo Starace, presidente di DeAMS. “Siamo orgogliosi di supportare Bombardier nell’adozione di tecnologie avanzate, una collaborazione che segna una tappa fondamentale nel percorso di crescita internazionale di DeAMS, in un territorio chiave per l’industria aerospaziale globale, rafforzato ulteriormente dall’apertura della nostra nuova filiale canadese, a Montreal”.

Il viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, in occasione di una visita istituzionale allo stabilimento di DeAMS a Marcianise (Caserta). “La firma di questo accordo – dice – testimonia l’eccellenza delle imprese italiane nel settore aerospaziale, capaci di competere a livello globale grazie a tecnologie d’avanguardia. L’espansione di DeAMS in Canada rappresenta un chiaro esempio di internazionalizzazione e innovazione industriale, pilastri fondamentali per rafforzare il sistema produttivo nazionale. Il Governo continuerà a supportare le aziende italiane che investono in innovazione e diffondono il Made in Italy nel mondo”.

“Il know-how sviluppato nell’automotive ci consente di offrire soluzioni di automazione avanzata anche all’industria aerospaziale” – commenta Gaetano Impero, vicepresidente di DeAMS. “L’integrazione di tecnologie già consolidate in altri settori rappresenta un’opportunità concreta per innovare i processi produttivi dell’aerospazio”.

La joint venture DeAMS, che già collabora con importanti aziende come Leonardo, è nelle fasi finali di definizione di ulteriori partnership con clienti in Europa, Canada e Stati Uniti.

Con DeAMS Automation America Inc., l’azienda amplia la propria presenza internazionale, consolidando il proprio ruolo di partner chiave per il mercato aerospaziale globale e offrendo un supporto completo nell’innovazione industriale, attraverso ingegneria avanzata, trasformazione digitale, intelligenza artificiale, automazione e robotica. La nuova filiale di Montreal prevede la partecipazione dell’imprenditore Ed Minicozzi, con una lunga esperienza nel settore tecnologico e manifatturiero. La presenza di un azionista locale rafforza ulteriormente il radicamento della società sul territorio nordamericano, garantendo una maggiore comprensione del mercato e una rete di relazioni strategiche.

“L’approccio pionieristico di DeAMS all’automazione industriale nell’aerospazio è sicuramente un punto di forza, visto che i grandi player del settore si stanno orientando sempre di più verso l’innovazione e l’automazione dei processi produttivi. Abbiamo molte opportunità di collaborare con il mercato nordamericano attraverso progetti d’avanguardia”, evidenzia Eduardo Minicozzi, presidente di DeAMS Automation America Inc.

Una start-up ambiziosa

DeAMS è una start-up innovativa, che nasce come joint-venture tra Deagle e Industry AMS, con l’obiettivo di supportare le aziende aerospaziali nell’analisi e implementazione di soluzioni innovative per l’industria, ottimizzando processi e performance grazie a competenze in ingegneria, digital transformation, automazione e robotica. L’azienda ha sede a Napoli e stabilimento produttivo a Marcianise. DeAMS Automation America Inc. rappresenta un primo tassello del processo di internazionalizzazione dell’azienda campana.

Industry AMS

Fondata nel 1969, Industry AMS progetta e sviluppa soluzioni high-tech di automazione e robotica per l’integrazione nelle linee di produzione degli OEM, con un focus particolare sul settore automotive. L’azienda, con sede in Italia, conta filiali internazionali in Brasile, Germania, Romania e Polonia.

Deagle

Deagle è un’azienda innovativa che opera in diversi settori: Aerospazio, Energie Rinnovabili e Intelligenza Artificiale. Il suo management, eterogeneo e altamente qualificato, supporta perfettamente il know-how e l’esperienza necessari per sviluppare il business in un contesto internazionale e sfidante. Il core business di Deagle è l’ingegneria, declinata in tutte le sue applicazioni.