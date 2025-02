Death Note, un thriller psicologico che ridefinisce il genere

di Alessandro Spagnuolo

Death Note (デスノート, Desu Nōto) scritto da Tsugumi Ōba e illustrato da Takeshi Obata è un manga pubblicato dal 2003 al 2006 in 13 tankōbon (volumi singoli), l’ultimo dei quali è uno speciale che offre approfondimenti e contenuti extra con interviste agli autori.

Fin dalla sua pubblicazione si è imposto come uno dei titoli cult del panorama manga e anime*, conquistando milioni di fan in tutto il mondo grazie alla tensione narrativa, alla caratterizzazione di complessi personaggi e al suo stile di disegno unico. Questo capolavoro non è solo una storia avvincente, ma un vero e proprio viaggio nei meandri della mente umana, tra potere, giustizia e moralità. Il successo ha portato, successivamente, alla sua trasposizione in una serie anime di 37 episodi, andata in onda nel 2006 diventando un classico dell’animazione giapponese.

La trama ruota attorno al protagonista Light Yagami (夜神月, Yagami Raito), uno studente modello che trova per caso un misterioso quaderno – il “Death Note” appartenente a Ryuk (リューク, Ryūku), un dio della morte – con la capacità di influenzare il destino di chiunque: qualsiasi nome verrà scritto lì sopra, la persona morirà. Questo punto di partenza apparentemente semplice dà vita a una narrazione ricca di tensione e colpi di scena in cui la strategia e l’intelligenza dei personaggi diventano il fulcro dell’azione: il risultato non è un semplice thriller, ma a un gioco psicologico tra due menti geniali che tiene lo spettatore o il lettore con il fiato sospeso fino all’ultima pagina o all’ultimo episodio.

Uno dei punti di forza dell’opera è senza dubbio la profondità dei suoi protagonisti; ogni personaggio è costruito con una caratterizzazione solida e credibile, in uno scontro tra menti brillanti che rende la storia sempre più avvincente ed emozionante.

Le loro motivazioni, così come le loro strategie, sono al centro della narrazione e spingono il pubblico a riflettere su temi complessi come quello del limite tra il bene e il male e il libero arbitrio.

Un altro elemento che rende Death Note un’opera di altissimo livello sono i disegni: il tratto dettagliato e realistico si sposa perfettamente con l’atmosfera cupa e tesa della storia, contribuendo a creare un’estetica affascinante e coinvolgente, lasciandoti fino alla fine di ogni episodio con il fiato sospeso grazie a una regia attenta e a una colonna sonora capace di amplificare la suspense.

Al di là della sua natura di thriller, Death Note è un’opera che pone domande profonde sul concetto di giustizia, sul potere e sulle conseguenze delle proprie azioni e questo lo rende molto più di un semplice manga o anime d’intrattenimento: è una storia che lascia il segno e continua a essere discussa ancora oggi dopo anni dalla sua pubblicazione.

Oltre alla serie, ha ispirato numerosi adattamenti cinematografici, tra cui diversi film live-action giapponesi (Death Note – Il film del 2006; Death Note – Il film: L’ultimo nome del 2006; Death Note – Il film: Illumina il nuovo mondo del 2016) e un film americano prodotto da Netflix, (Death Note – Il quaderno della morte del 2017). Queste versioni tuttavia hanno ricevuto recensioni contrastanti: c’è chi ha apprezzato la loro fedeltà alla storia originale ma anche chi ha criticato le modifiche apportate o la qualità della produzione.

“Death Note: Relight” e “Death Note: Relight 2” sono altri due film anime, che offrono una prospettiva alternativa sulla celebre serie, presentando una versione condensata della complessa narrazione originale. Per i nuovi spettatori questi film possono servire come introduzione all’universo di “Death Note”, ma potrebbero non trasmettere appieno la complessità che ha reso la serie un fenomeno globale. Per i fan di lunga data le versioni “Relight” rappresentano invece un’opportunità per rivisitare la storia con alcune aggiunte e modifiche, pur consapevoli delle inevitabili semplificazioni narrative.

Ne sono stati tratti anche diversi videogiochi:

Death Note: Kira Game (DEATH NOTE キラゲーム?, Desu Nōto Kira Gēmu) pubblicato il 15 febbraio 2007 per Nintendo DS.

Death Note: L o tsugu mono (DEATH NOTE Lを継ぐ者?, Desu Nōto Eru o tsugu mono, letteralmente “Death Note – I successori di Elle”) pubblicato il 12 luglio 2007 per Nintendo DS.

L: The Prologue to Death Note – Rasen no trap (L the proLogue to DEATH NOTE – 螺旋の罠トラップ-?, L the proLogue to DEATH NOTE -Rasen no torappu-, lett. “Elle – Il prologo di Death Note – La trappola a spirale”), pubblicato il 7 febbraio 2008 per Nintendo DS.

Alcuni personaggi di Death Note sono comparsi nei videogiochi Jump Super Stars e Jump Ultimate Stars entrambi per Nintendo DS.

Death Note Killer Within disponibile dal 5 novembre 2024 solo per Playstation 5 e pc.

Per apprezzare meglio Death Note si consiglia di guardarlo in lingua originale con i sottotitoli in italiano, attualmente disponibile su Netflix.

Buona visione

*Anime

Gli anime sono produzioni animate provenienti dal Giappone, disponibili in TV, al cinema o sulle piattaforme di streaming. A differenza dei cartoni animati occidentali, gli anime si distinguono per il loro stile artistico distintivo, trame avvincenti e una grande diversità di generi, che includono azione, commedia, fantasy e dramma.

Si dividono in:

Kodomo (dal giapponese bambino/a) rivolto ad un pubblico di bambini. Esempi: Doraemon, Pokemon e Heidi.

Shōnen (dal giapponese ragazzo) per un pubblico di ragazzi adolescenti. Esempi: Dragon Ball, One Piece e Naruto.

Shōjo (dal giapponese ragazza) indirizzati ad un pubblico di ragazze adolescenti Esempi: Sailor Moon, Mila e Shiro e Kiss me Licia.

Seinen (dal giapponese uomo giovane) destinati ad un pubblico adulto maschile dai 18 anni in su. Esempi: Berserk, Vinlad Saga, Psycho Pass.

Josei (dal giapponese donna) per un pubblico adulto femminile. Esempi Nana, Paradise Kiss e Vampire Knight.