Death Parade: un viaggio nell’anima tra la vita e la morte

di Alessandro Spagnuolo

Se c’è un anime* che riesce a unire intrattenimento, filosofia e psicologia introspettiva in un unico prodotto, quello è Death Parade (デス・パレード, Desu Parēdo), ideato, scritto e diretto da Yuzuru Tachikawa (立川 譲, Tachikawa Yuzur). Tratto da un corto animato (Death Billiards (デス・ビリヤード Desu Biriyādo) prodotto nel 2013 dallo studio Madhouse per il progetto Anime Mirai del Young Animator Training Project, che finanziava giovani animatori, Death Parade fu pubblicata nel 2015, affermandosi e collocandosi come uno dei titoli più affascinanti e esteticamente suggestivi degli ultimi anni nell’industria nipponica. Strutturata in 12 episodi trasmessi tra gennaio e marzo 2015, la serie, nonostante la sua breve durata, riesce a raccontare una storia avvincente con una combinazione di estetica raffinata, narrazione profonda e una colonna sonora che accompagna i momenti più intensi e drammatici: permettendo di mantenere alta l’attenzione fino all’ultima scena e lasciando un segno nel cuore e nella mente dello spettatore anche dopo la visione.

Trama (senza spoiler)

Tutto ruota intorno a un misterioso bar che ricorda i bistrot francesi: un design elegante e surreale ispirato a un’architettura che mescola elementi classici e moderni. Lussuoso e arredato con grandi acquari, il suo nome è Quindecim (クィーン・デキム, Kuīn Dekimu, dal numero latino Quindici): un luogo fuori dal tempo e dallo spazio, sospeso tra la vita e la morte. E’ qui che giungono, portativi da due diversi ascensori, i defunti che sono morti contemporaneamente sulla terra. Essi sono accolti da Decim (un enigmatico solitario barista) e dalla sua assistente umana Chiyuki (知幸 Chiyuki ), una ragazza dai lunghi capelli neri. L’ insolita missione di Decim è giudicare le anime attraverso una serie di Death Game (デスゲーム, Desu Gēmu), giochi mortali che svelano la vera natura dei defunti e i segreti che li hanno portati lì.

I partecipanti, ignari della loro condizione, sono spinti al limite in situazioni che mettono in luce il loro passato e le loro emozioni più profonde. L’obiettivo? Determinare se l’anima merita la reincarnazione o se dovrà sprofondare nel vuoto eterno. Una delle caratteristiche particolari di questa serie è il suo taglio analitico. Il protagonista è generalmente un individuo privo di sentimenti; l’obiettivo degli autori e di farne emergere l’oscurità repressa, facendoci interrogare sempre sulle sue scelte e riflettere sulla giustezza o meno delle sue azioni. Andando avanti con gli episodi scopriremo altri personaggi che si trovano in altri piani del palazzo.

Stile visivo e qualità dell’animazione

Uno degli aspetti distintivi di Death Parade è senza dubbio il suo comparto visivo con una qualità che rasenta l’eccellenza. L’animazione è fluida e dettagliata, con una particolare attenzione ai movimenti dei personaggi, alle espressioni facciali e alle sfumature emotive che emergono nel corso della narrazione. Gli ambienti sono realizzati con uno stile raffinato e ricercato, con una palette cromatica dominata da toni scuri e sofisticati, che contribuiscono a creare un’atmosfera misteriosa e quasi onirica. Ogni dettaglio dell’arredamento e dell’illuminazione è studiato per enfatizzare la sensazione di trovarsi in un luogo fuori dal tempo e dallo spazio, amplificando il senso di isolamento e introspezione che permea l’intera serie.

I character design, curati da Shin’ichi Kurita (栗田新一), sono particolarmente espressivi e ben definiti. Decim, il protagonista, si distingue per il suo aspetto glaciale e dal design minimalista, che riflette la sua natura impassibile e misteriosa. Gli altri personaggi, invece, sono caratterizzati da dettagli unici che rispecchiano le loro personalità e il loro passato, rendendo ogni comparsa memorabile e facilmente riconoscibile.

Le animazioni nelle scene di tensione e nei momenti più emotivamente carichi sono realizzate con una regia dinamica e coinvolgente. I giochi che determinano il destino delle anime vengono resi visivamente spettacolari grazie a inquadrature suggestive, effetti di luce e colori vibranti che sottolineano l’intensità del momento. Anche le espressioni facciali sono curate nei minimi dettagli, permettendo allo spettatore di percepire ogni sfumatura delle emozioni vissute dai personaggi, anche nei momenti più silenziosi.

Un altro punto di forza dell’animazione è la sua capacità di alternare momenti di quiete e introspezione con sequenze più dinamiche e drammatiche. Questa varietà stilistica contribuisce a mantenere sempre alto il livello di coinvolgimento e a rafforzare il peso delle tematiche trattate nella serie.

Musiche

Uno degli elementi più apprezzati di Death Parade è la sua colonna sonora, curata da Yūki Hayashi (林 ゆうき, Hayashi Yūki). La sigla iniziale, Flyers degli Bradio (ブラディオ, Buradio), sorprende per il suo tono vivace e allegro, in netto contrasto con l’atmosfera spesso cupa della serie. Questa scelta inusuale crea un effetto straniante che, una volta compreso il senso della storia, risulta perfettamente azzeccato. Anche le musiche di sottofondo contribuiscono a costruire un’atmosfera intensa ed emotivamente coinvolgente.

Ogni episodio è accompagnato da una colonna sonora che enfatizza le emozioni vissute dai personaggi. Dai momenti di tensione ai passaggi più malinconici, giocando un ruolo cruciale nel trasmettere il peso delle decisioni e delle rivelazioni che emergono nel corso della serie.

Premi e riconoscimenti

Nonostante la sua breve durata, Death Parade ha ottenuto un grande successo tra pubblico e critica, diventando rapidamente un anime di culto. Ha ricevuto elogi per la sua originalità, la profondità tematica e la qualità dell’animazione. Sebbene non abbia vinto premi di grande rilievo, rimane un’opera molto apprezzata nei circoli degli appassionati di anime e viene spesso citata tra i migliori titoli psicologici degli ultimi anni.

L’impatto culturale di Death Parade è evidente nel modo in cui ha influenzato altre opere e nelle discussioni che ha generato sul concetto di giustizia, redenzione e umanità. Molti fan e critici hanno elogiato la serie per la sua capacità di far riflettere senza mai risultare pesante o didascalica.

Adattamenti

A differenza di molte altre serie di successo, non ha ricevuto adattamenti in manga o film. Esistono tuttavia alcune apparizioni dei personaggi in videogiochi crossover, ma nessun titolo ufficiale legato all’anime. Nonostante le richieste dei fan, al momento non ci sono notizie su una seconda stagione.

Sebbene l’assenza di un sequel possa deludere alcuni spettatori, la storia di Death Parade è costruita in modo tale da risultare completa e soddisfacente. L’opera lascia spazio all’interpretazione personale, un aspetto che ha contribuito a renderla così memorabile nel tempo.

Conclusione

Death Parade è un anime che colpisce per la sua capacità di combinare intrattenimento e riflessione. Ogni episodio rappresenta un viaggio nell’animo umano, tra luci e ombre, emozioni e scelte difficili. Se cercate una serie che vi faccia riflettere sulla natura dell’uomo e sul significato della vita e della morte, è senza dubbio una visione imperdibile.

Per apprezzarla al meglio si consiglia la visione in lingua originale con i sottotitoli in italiano, attualmente è possibile solo noleggiarla o acquistarla.

Buona visione

*Anime

Gli anime sono produzioni animate provenienti dal Giappone, disponibili in TV, al cinema o sulle piattaforme di streaming. A differenza dei cartoni animati occidentali, gli anime si distinguono per il loro stile artistico distintivo, trame avvincenti e una grande diversità di generi, che includono azione, commedia, fantasy e dramma.

Si dividono in:

Kodomo (dal giapponese bambino/a) rivolto ad un pubblico di bambini. Esempi: Doraemon, Pokemon e Heidi.

Shōnen (dal giapponese ragazzo) per un pubblico di ragazzi adolescenti. Esempi: Dragon Ball, One Piece e Naruto.

Shōjo (dal giapponese ragazza) indirizzati ad un pubblico di ragazze adolescenti Esempi: Sailor Moon, Mila e Shiro e Kiss me Licia.

Seinen (dal giapponese uomo giovane) destinati ad un pubblico adulto maschile dai 18 anni in su. Esempi: Berserk, Vinlad Saga, Psycho Pass.

Josei (dal giapponese donna) per un pubblico adulto femminile. Esempi Nana, Paradise Kiss e Vampire Knight.