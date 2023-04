Non si arresta la corsa del debito pubblico in Italia, che a febbraio 2023 tocca quota 2.772 miliardi, 21,6 miliardi in più rispetto al mese precedente. È quanto emerge dalla stime di Bankitalia, secondo cui l’aumento è dovuto al fabbisogno, e all’incremento delle disponibilità liquide del Tesoro.

fsc/gtr