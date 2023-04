Debutta a Shanghai la Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – Ducati porta i suoi valori di Style, Sophistication e Performance al ventesimo Salone Internazionale dell’Automobile di Shanghai, che è in programma fino al 27 aprile a Shanghai. Conosciuta anche come Auto Shanghai, sin dalla sua nascita nel 1985 la fiera si è affermata come uno dei saloni automobilistici internazionali più influenti al mondo. In Cina, Ducati è molto apprezzata tra i motociclisti anche più giovani ed è riconosciuta come punto di riferimento per quanto riguarda esperienze emozionanti su due ruote in luoghi unici all’interno del Paese. La partecipazione di Ducati all’Auto Shanghai 2023 dimostra l’importanza del mercato cinese, dove il marchio è rappresentato da una rete di 45 concessionarie e la community dei Ducatisti è in continua crescita con 29 Ducati Official Club e oltre quattromila iscritti.

Alle centinaia di migliaia di visitatori e appassionati presenti in fiera, Ducati mostra la sua costante attenzione alla ricerca e all’innovazione e la sua propensione all’eccellenza, sia stilistica che tecnologica. Uno dei contenuti principali è il Ducati Streetfighter V4 Lamborghini, che in questa occasione fa il suo debutto ufficiale al pubblico in Cina. All’evento di presentazione nella giornata di apertura della fiera hanno partecipato più di cento media, molti dei quali appassionati Ducatisti. Ducati Streetfighter V4 Lamborghini è una moto nata dalla sinergia tra Ducati e Lamborghini che incarna perfettamente i valori di prestazioni estreme, sportività ed esclusività condivisi dai due marchi italiani di eccellenza, riconosciuti in tutto il mondo come icone del mondo automotive.

Un’altra protagonista dello stand è la Desmosedici GP22 con cui Ducati e Francesco Bagnaia hanno conquistato il titolo di Campione del Mondo MotoGP lo scorso anno. La stagione sportiva 2022 ha segnato una pietra miliare nella storia di Ducati, che ha conquistato la Tripla Corona sia in MotoGP che nel WorldSBK.

Allo stand sono esposte anche tante moto della gamma che Ducati mette a disposizione degli appassionati in Cina, a partire dal nuovo Monster SP che ha riscosso un grande successo già il giorno dell’inaugurazione, ma anche la Multistrada V4 S e la Multistrada V4 Pikes Peak, la DesertX – che è stata recentemente protagonista della Riding Première cinese nella splendida regione dello Xinjiang – la Panigale V4 SP2, l’XDiavel Nera e lo Scrambler Ducati Urban Motard. Inoltre, uno spazio dedicato alla casa bolognese è presente anche nello stand Audi, dove è esposta una Multistrada V4 Pikes Peak. Ducati è uno dei pilastri del Gruppo Audi e la presenza privilegiata di una moto di Borgo Panigale all’interno degli spazi Audi testimonia la sinergia tra i due marchi.

foto: ufficio stampa ducati

