Debutta il nuovo Pirelli Cinturato All Season SF2, il pneumatico per tutte le stagioni presentato da Francesco Sala, Executive Vice President Region Europe, Aldo Nicotera, Chief Commercial Officer Region Europe e da Pierangelo Misani, Senior Vice President R&D and Cyber. La novità è il battistrada adattivo che consente versatilità di utilizzo e sicurezza di guida grazie al mix tra mescola e disegno. Il segreto è la mescola ed il disegno del battistrada che si adattano ai due picchi di temperatura di esercizio tipici dell’estate e dell’inverno. A bassa temperatura le lamelle del battistrada restano aperte per favorire una migliore frenata su neve, mentre su asciutto o bagnato si chiudono aumentando la rigidità dei tasselli per consentire una maggiore aderenza sul manto stradale. Il tutto grazie alla tecnologia 3D delle lamelle del battistrada che si compattano e trasformano un battistrada invernale in un estivo. Inoltre la progettazione degli incavi laterali a sezione progressiva unita all’incavo centrale continuo garantisce un’eccellente espulsione dell’acqua quando piove migliorando la sicurezza in acquaplano.

Disponibile fra i 15 ed i 20 pollici in 65 misure il cinturato All Season Sf2 sulla spalla riporta i simboli M+S e la marcatura 3PMSF ad indicare le eccellenti performance anche nelle condizioni invernali più estreme. L’ultimo nato della famiglia Cinturato è particolarmente indicato per chi usa normalmente l’auto in città con clima temperato ed una percorrenza di circa 25.000 km l’anno. Affrancando così l’utente dal cambio stagionale delle gomme. Rispetto al precedente pneumatico Cinturato, All Season plus migliora sia la frenata su asciutto sia sul bagnato, anche in presenza di nevischio e la resa chilometrica si incrementa di oltre il 50%. E’ disponibile anche l’opzione self- supporting run flat che in caso di foratura consente di continuare a viaggiare in sicurezza per almeno 80 km a non più di 80 km/h. In alcune misure il cinturato viene fornito anche con la tecnologia Seal Inside, che consente di proseguire la marcia senza perdite d’aria perfino in caso di forature fino a 4 mm.

La nuova mescola adattiva offre una più bassa resistenza al rotolamento, minori consumi e per i veicoli elettrici con la tecnologia Elect massimizza l’autonomia. Infatti l’Elect presenta mescola, struttura e disegno del battistrada che garantiscono minore resistenza, riduzione del rumore di rotolamento delle gomme ed un grip immediato. Il cinturato è garantito per un anno in caso di danni accidentali e irreparabili.

