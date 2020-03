Debutta in Italia il nuovo Mercedes-AMG GLB 35 4Matic

Debutta sul mercato italiano con prezzi a partire da 58.200 euro Mercedes-AMG GLB 35 4Matic. Design emozionante e incisivo, funzionalità e dinamica di marcia elevate, tanto spazio per ospitare fino a sette passeggeri: il nuovo GLB 35 4Matic (consumo di carburante combinato: 7,6-7,5 l/100 km; emissioni di CO2 combinate: 173-171 g/km) rappresenta un’alternativa che non ha rivali nel segmento dei SUV compatti. Il quattro cilindri turbo da 2,0 litri eroga 225 kW (306 CV) e, in abbinamento al cambio 8G Speedshift DCT AMG e alla trazione integrale 4MATIC Performance AMG completamente variabile, assicura un piacere di guida sorprendente (accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi). A ciò si aggiungono i vantaggi di un SUV: posizione dei sedili rialzata, fino a sette posti con tutto lo spazio necessario per passeggeri e bagagli, e grandi doti off-road.

“Con il nuovo GLB 35 4Matic abbiamo ampliato la nostra gamma di prodotti con un modello che interesserà in particolare un target attivo e molto attento alla versatilità. Un esempio: a richiesta è possibile allestire gli interni del nostro nuovo SUV compatto nella versione a sette posti, senza rinunciare all’inconfondibile DNA AMG. Anche il GLB 35, infatti, tiene fede, nel suo segmento, alla mission del nostro marchio: Driving Performance”, ha dichiarato Tobias Moers, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-AMG.

