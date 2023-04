Debutta in Norvegia l’F-150 Lightning 100% elettrico

COLONIA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Ford F-150 Lightning, la versione elettrica del pickup iconico più venduto d’America, sta per arrivare in Europa. L’Ovale Blu ha infatti scelto la Norvegia come primo mercato per introdurre il pluripremiato veicolo a livello globale. I clienti del mercato più avanzato al mondo per quanto riguarda l’adozione di veicoli elettrici, sono i primi al di fuori degli Stati Uniti e del Canada a poter acquistare un numero limitato di speciali F-150 Lightning Lariat Launch Edition. L’avvio delle vendite in Norvegia fa seguito alla grande richiesta da parte dei consumatori di tutto il Paese. In un Paese dove circa due terzi di tutti i nuovi veicoli sono dotati di trazione integrale per affrontare le condizioni di guida più difficili, le possibilità senza precedenti che l’F-150 Lightning offre in termini di prestazioni su strada e in off-road, la praticità e la possibilità di guidare a emissioni zero si adattano perfettamente al lavoro e alla vita outdoor. Le autorità stanno spingendo affinchè entro il 2025 siano venduti esclusivamente auto e veicoli commerciali leggeri 100% elettrici; del resto, la “and friluftsliv” – la cultura del riposo nella natura e della vita all’aria aperta – è radicata nella cultura nazionale.

Il Ford F-150 Lightning ha riscosso fin da subito un notevole successo con quasi 200.000 clienti che lo avevano prenotato prima ancora del lancio negli Stati Uniti, lo scorso maggio. Sulla scia della popolarità della serie F di Ford – il pickup più venduto in America per 46 anni di fila e il veicolo più venduto per 41 anni di fila – l’F 150 Lightning è diventato rapidamente il pickup elettrico più venduto nel Paese. Il numero strettamente limitato di veicoli destinati ai clienti norvegesi sarà prodotto presso il Rouge Electric Vehicle Center di Dearborn, negli Stati Uniti, che si sta espandendo per aumentare la produzione raggiungendo, nel 2023, un tasso annuo di 150.000 F-150 Lightning.

L’F-150 Lightning offrirà un’autonomia di 386 km stimata dall’EPA a zero emissioni 1, una capacità di traino 4 di 3.493 kg e un carico utile di 805 kg 5,6, caratteristiche che si rivelano fondamentali quando si tratta di trasportare attrezzature per lo sci, la pesca o il rafting, immersi nella natura selvaggia, oppure quando occorre intervenire a supporto del lavoro delle imprese locali. Il pick-up elettrico è alimentato da un propulsore a doppio motore elettrico e trazione integrale che genera 458 CV e 1.050 Nm di coppia, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi. Le modalità di guida Normal, Sport, Off-Road 7 e Tow/Haul 8 sono in grado di dare maggiore sicurezza al conducente, su un’ampia varietà di terreni.

La batteria agli ioni di litio di nuova generazione da 98 kWh (utilizzabile) può essere caricata dal 15% all’80% in 39 minuti utilizzando la ricarica rapida a corrente continua da 150 kW 9: in questo modo i clienti potranno sfruttare la rete norvegese, in continua espansione, che attualmente è composta da 20.000 stazioni di ricarica pubbliche, tra cui 6.000 stazioni di ricarica rapida.

Le caratteristiche pratiche della batteria trasformano il pickup in una fonte di energia mobile. Il Pro Power Onboard è in grado di sostenere fino a 2,3 kW ed è progettato per alimentare strumenti, apparecchiature elettroniche ed elettrodomestici in modalità off-grid, quando ci si trova in cantiere o quando si campeggia, grazie alle prese elettriche integrate. Inoltre, il Mega Power Frunk dalla capacità di 400 litri e 181 kg 5, resistente all’acqua e drenabile, offre una praticità unica per il lavoro e la vita outdoor. L’abitacolo, che ospita a bordo 5 occupanti, è equipaggiato con il sistema di infotainment SYNC 4A di Ford 10 supportato da un touchscreen centrale digitale da 15,5 pollici e dalla compatibilità wireless con Apple CarPlay 11 e Android Auto. 11 Il quadro strumenti digitale da 12 pollici utilizza un’interfaccia personalizzabile per consentire al conducente di scegliere le informazioni più importanti.

Le tecnologie, inoltre, aiutano i proprietari a sfruttare al meglio il potenziale di carico del pickup. Una telecamera posteriore semplifica l’allineamento e il fissaggio di un rimorchio. La bilancia di bordo e lo Smart Hitch visualizzano sullo schermo centrale una stima del peso sul pianale e della distribuzione del peso del traino. Il Pro Trailer Backup Assist 6 semplifica la retromarcia con un rimorchio, consentendo al conducente di monitorare i movimenti tramite il touchscreen da 15,5 pollici e di effettuare le manovre con un controller dedicato. L’F-150 Lightning Lariat Launch Edition per i clienti norvegesi è offerto esclusivamente con la carrozzeria Super Crew Cab nel colore metallizzato Antimatter Blue, che mette in evidenza l’aspetto della carrozzeria in lega di alluminio di livello militare che contribuisce a limitare il peso per garantire efficienza energetica e prestazioni.

