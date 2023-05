Debutta la nuova Ford Kuga Graphite Tech Edition

COLONIA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Debutta una nuova versione di Ford Kuga, La Graphite Tech Edition introduce, per la prima volta nella gamma Kuga, la speciale vernice esterna Grey Matter e offre, di serie, i sistemi avanzati di assistenza alla guida più richiesti 2, sia per parcheggiare senza mani al volante sia per mantenere automaticamente la distanza dal veicolo che precede e la velocità di crociera, in tutta comodità. Questa nuova variante distintiva è disponibile nella versione 2.5 Full Hybrid FWD e AWD, con cambio automatico CVT in grado di sviluppare una potenza massima di 190 CV. Prodotta presso l’impianto Ford di Valencia, in Spagna, la Kuga Graphite Tech Edition è già ordinabile in Europa, con le prime consegne ai clienti a partire da giugno.

“Sono molte le ragioni per le quali Kuga riscuote così tanto successo, rappresentando una parte importante della nostra gamma. Tra queste c’è sicuramente l’ampia scelta di opzioni di potenza delle motorizzazioni, che prevedono anche l’ibrido plug-in più venduto, un look sportivo e un’esperienza di guida all’avanguardia”, ha dichiarato Jon Williams, General Manager Ford Blue in Europa. “Ora l’abbiamo resa ancora più attraente per gli acquirenti di SUV, con uno stile più accattivante e tutta la nostra tecnologia di guida più richiesta, disponibile di serie”.

Il grigio è un colore di tendenza per gli acquirenti di auto in Europa: nel 2022 rappresentava il 27% delle auto nuove vendute, diventando la scelta cromatica più popolare in tutto il Continente. Disponibile all’interno della gamma Kuga solo per la Kuga Graphite Tech Edition, il Grey Matter offre un contrasto deciso con gli esclusivi cerchi in lega a più razze da 19 pollici rifiniti in nero lucido. La nuova variante è disponibile di serie anche con il pacchetto Styling ST-Line, che comprende spoiler posteriore maggiorato e pinze dei freni verniciate di rosso, oltre a pedaliere in alluminio e soglie battitacco all’interno, per un tocco di sportività. I clienti hanno anche la possibilità di scegliere il Black Package, che offre specifiche finiture nere per il tetto, le calotte degli specchietti retrovisori lucidi, le prese d’aria della fascia anteriore e lo spoiler posteriore, oltre a cerchi in lega neri lucidi da 20 pollici. Quasi il 50% di tutte le nuove Kuga ordinate nel 2022 è equipaggiato con il Co-Pilot Pack di Ford, una percentuale in rialzo se paragonata al 40% del 2021. Questa gamma di tecnologie è stata progettata per rendere la guida meno impegnativa, grazie a sistemi in grado di tenere automaticamente la velocità di crociera e la distanza dal veicolo che precede in autostrada, di avvisare della presenza di veicoli nell’angolo cieco del guidatore, di regolare automaticamente la velocità massima in base alla segnaletica stradale, di consentire manovre di parcheggio senza l’uso delle mani e altro ancora.

Di serie c’è anche il Technology Pack, che aiuta i conducenti ad avere una maggiore visibilità, anche di notte, grazie ai fari Quad LED adattivi e predittivi in grado di limitare automaticamente l’abbagliamento degli altri utenti della strada e all’head-up display in stile jet-fighter, che aiuta i conducenti a tenere gli occhi sulla strada posizionando tutte le informazioni utili, come la velocità del veicolo e le indicazioni sul percorso di navigazione, all’interno del loro campo visivo.

foto: ufficio stampa Ford Italia

(ITALPRESS).