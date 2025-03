Debutta Salusmarket, garantisce accesso a 6 milioni prodotti farmaceutici

Roma, 3 mar. (askanews) – Il settore farmaceutico soffre di frammentazione, soprattutto per le piccole farmacie delle aree poco popolate. Per fronteggiare l’inefficienza, nasce “Salusmarket”, piattaforma di aggregazione degli acquisti che garantisce accesso a oltre 6 milioni di prodotti, a sconti significativi. “Salusmarket è un marketplace unico per venditori e acquirenti”, spiega Francesco Caterina, CEO di Av Sistemi Integrati, la digital company proprietaria della piattaforma Salusmarket e dei software di gestione collegati.

“Semplifichiamo e ottimizziamo la distribuzione, offrendo a farmacie, parafarmacie e grossisti un ambiente sicuro e vantaggioso per fare affari. La piattaforma elimina costi iniziali e di gestione per i venditori, mentre ai consumatori garantisce qualità e affidabilità. E se l’e-commerce farmaceutico, secondo gli ultimi dati, continua a crescere, Salusmarket”, prosegue Caterina, “offre ai consumatori esperienze di acquisto personalizzate e trasparenti. Inoltre consente ai venditori di operare senza investimenti iniziali, accedere a condizioni vantaggiose, migliorare la gestione degli stock e ampliare la propria clientela”.

“Con “Salusmarket” ogni farmacia, indipendentemente dalle dimensioni o dalla posizione geografica, può competere in modo equo. Vogliamo rendere più democratico l’accesso ai prodotti e migliorare l’offerta”, conclude Caterina.

Salus Market nasce come start app nel 2024 dalla collaborazione tra Rcf Impex e Av sistemi integrati srL. Operando nel settore della cura della persona, cosmetica, parafarmacia e salute, si propone come un marketplace digitale innovativo e affidabile. Con sede principale a Francoforte sul Meno e una rappresentanza a Cassino (FR), SalusMarket ha come missione dell’azienda offrire prodotti di alta qualità con il supporto della tecnologia, garantendo un’esperienza d’acquisto sicura e intuitiva. L’obiettivo è diventare un punto di riferimento nel settore del benessere, rendendo i migliori prodotti accessibili a tutti.