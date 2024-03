Debutta Trade Capital: ecco la prima Sim fintech italiana per la clientela sia retail che professionale

A seguito del Cda del 07/03/2024 in cui è stato ufficializzato il via libera alle attività, è operativa sul mercato italiano Trade Capital Italia Sim Spa, società di intermediazione mobiliare del Gruppo UCapital, di cui la Holding UCapital Ltd, gestita da Gianmaria Feleppa, detiene il 50%. La nuova società di servizi d’investimento nel corso del 2023 aveva ricevuto da Consob le autorizzazioni per la negoziazione per conto proprio e conto terzi, per la ricezione e trasmissioni di ordini e per la consulenza e il collocamento.

Trade Capital Italia offrirà prodotti e strumenti finanziari che verranno messi a disposizione attraverso diverse piattaforme di trading a clienti sia retail che professionali. Entrambi potranno accedere alle tecnologie e alle soluzioni fintech sviluppate dal Gruppo UCapital per analizzare i mercati e utilizzare le analisi dell’AI. Tramite la market intelligence, espressione della piattaforma fintech collegata ai social network di UCapital, i trader potranno usufruire di segnali operativi, dati e informazioni in tempo reale, strategie quantitative e tool avanzati per la gestione del rischio.

Essenziali e strategici i servizi formativi: per gli apprendisti sono disponibili tool e programmi di educazione finanziaria, per gli investitori professionali sessioni di formazione grazie alle quali i trader potranno apprendere come agire sui mercati con un approccio consapevole e finalizzato ad abbattere il rischio. La nuova SIM sarà anche dotata di un primo gruppo di private banker e consulenti – formati anch’essi in una prospettiva adeguata ai nuovi standard di mercato globale fintech – che forniranno consulenza finanziaria e collocheranno i fondi d’investimento.

“Dopo l’autorizzazione di Consob – dichiara Gianmaria Feleppa, ceo e founder di UCapital – abbiamo realizzato un impianto societario idoneo e un assetto tecnologico all’avanguardia per proporci sul mercato come la prima SIM fintech in Italia. Le nuove e potenti tecnologie che stanno rivoluzionando il modo di fare trading sono messe a disposizione degli investitori sia istituzionali che retail, cui dedichiamo servizi formativi per consentirne un uso appropriato e adatto. Il team dei consulenti e dei private banker è stato formato all’uso di servizi fintech grazie ai quali possono supportare i loro clienti in modo efficace e tempestivo”.

Il Gruppo UCapital, la cui Holding è UCapital LTD, è costituito, oltre che da Trade Capital Italia SIM SpA, da UCapital24 SpA, quotata a Euronext Milano, il primo social network fintech globale (gestisce anche una tv web con sede sia a Milano che a New York) e da UCapital Global PLC, presente nel listino di Euronext Parigi, che opera sia come Asset & Wealth Management che come Investment Banking, concentrandosi in particolare sulle startup e Pmi di tutta Europa.