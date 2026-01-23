Debutto boom in BOrsa per CSG, la più grande Ipo nel settore Difesa

Milano, 23 gen. (askanews) – Czechoslovak Group (CSG), gruppo leader nel settore della difesa con sede a Praga, debutta oggi alla Borsa di Amsterdam. Si tratta della seconda quotazione su Euronext nel 2026 e della più grande Ipo al mondo nel settore della difesa mai registrata, sia in termini di importo raccolto sia di capitalizzazione di mercato.

A metà seduta, le azioni balzano del 28% a 32 euro rispetto al prezzo di ammissione fissato a 25 euro, pari a una capitalizzazione di 25 miliardi di euro. L’Ipo ha raccolto un totale di 3,8 miliardi (ipotizzando il pieno esercizio dell’opzione di over-allotment).

CSG è una delle principali aziende europee nel settore della difesa che in Italia controlla le aziende Fiocchi Munizioni e Armi Perazzi. È il secondo produttore di munizioni di medio e grosso calibro in Europa e il più grande produttore di munizioni di piccolo calibro a livello mondiale. Fondato nella Repubblica Ceca, ha una presenza globale che comprende 39 stabilimenti produttivi con sede in Repubblica Ceca, India, Italia, Serbia, Slovacchia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti.

“Oggi segna una pietra miliare storica per CSG: entriamo nel mercato di Euronext Amsterdam e accogliamo con favore la fiducia dimostrataci dagli investitori”, ha commentato il presidente Michal Strnad. “Diventare una società quotata in borsa dimostra il nostro impegno verso elevati standard di trasparenza, informativa e governance aziendale e rafforza la nostra capacità di investire nell’innovazione, espandere la nostra portata globale e realizzare la nostra missione di essere un fornitore fondamentale a lungo termine di soluzioni avanzate per la difesa e per l’industria per gli stati della Nato e i partner governativi in tutto il mondo. Siamo orgogliosi della combinazione tra la nostra tradizione industriale ceca e la nostra presenza manifatturiera globale e non vediamo l’ora di creare valore a lungo termine per tutti i nostri stakeholder negli anni a venire.”