Debutto sold out per World tour 2026-2027 de Il Volo

All’Auditorium Nacional di Ciudad de México

Città del Messico, 5 mar. (askanews) – Il World tour 2026-2027 de Il Volo ha debuttato il 3 marzo con un live sold out nella capitale messicana, all’Auditorium Nacional di Ciudad de México. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno inaugurato la leg latinoamericana davanti a un pubblico caloroso, confermando ancora una volta come le voci del trio siano amate in ogni continente.Sul palco Il Volo ha proposto uno spettacolo capace di unire tradizione e contemporaneità, sulle note dei grandi classici della musica italiana e dei successi che hanno segnato la loro carriera internazionale.La leg latinoamericana proseguirà il 5 marzo Guadalajara @ Arena Guadalajara, il 7 marzo a Monterrey @ Arena Monterrey, il 9 marzo Panama City @ Teatro Anayansi, l’11 marzo San Jose @ Parque Viva, il 13 marzo San Salvador @ Complejo Cuscatlàn, il 14 marzo Guatemala City @ Teatro Nacional, il 17 marzo Curitiba @ Positivo, il 19, 20 e 21 marzo S o Paulo @ Vibra S o Paulo, il 23 marzo Buenos Aires @ Movistar Arena (SOLD OUT), il 25 marzo Cordoba @ Estadio Atenas, il 27 marzo Mostazal @ Gran Monticello Arena.Ad aprile il tour farà tappa negli Stati Uniti con dieci date e, nei mesi di luglio e agosto, arriverà in Italia e Spagna con un ricco calendario di appuntamenti estivi prodotti da Friends & Partners, a cui si aggiunge oggi una nuova data il 23 agosto a Taormina. Il Volo sarà il 1 luglio a Marostica (VI) @ Piazza Castello (Marostica Summer Fest), il 3 luglio a Pistoia (PT) @ Piazza Duomo, il 6 luglio ad Asti (AT) @ Piazza Alfieri (Asti Musica), l’8 luglio a Vigevano (PV) @ Castello Sforzesco, l’11 luglio a Siracusa (SR) @ Teatro Greco, il 15 luglio a Barcellona @ Les Nits Occident, il 17 luglio a Cernobbio (CO) @ Villa Erba (Lake Sound Park), il 21 luglio a Murcia @ Plaza de Toros, il 23 luglio a Cattolica (RN) @ Arena Regina, il 25 luglio ad Este (PD) @ Castello Carrarese (Este Music Festival), il 31 luglio a Codroipo (UD) @ Villa Manin, il 2 agosto a Forte dei Marmi (LU) @ Villa Bertelli Live, il 7 agosto a Barletta (BT) @ Fossato del Castello, il 9 agosto ad Alghero (SS) @ Anfiteatro Ivan Graziani (Alghero Summer Festival), il 22 e il 23 (NUOVA DATA) agosto a Taormina (ME) @ Teatro Antico, il 27 agosto a Lanciano (CH) @ Parco Villa delle Rose, il 28 agosto a Macerata (MC) @ Sferisterio, il 6 settembre a Brescia (BS) @ Piazza della Loggia, l’8 settembre a Caserta (CE) @ Reggia / Piazza Carlo di Borbone.Gli appuntamenti estivi italiani anticiperanno la quarta edizione di Tutti per uno, in programma il 24, 26 e 27 settembre nella cornice di Palazzo Te a Mantova, progetto ideato da Michele Torpedine e organizzato e prodotto da Friends & Partners.A dicembre Il Volo tornerà nei principali palasport italiani con cinque date evento: 7 dicembre Milano @ Unipol Forum, 12 dicembre Firenze @ Nelson Mandela Forum, 17 dicembre Roma @ Palazzo dello Sport, 19 dicembre Torino @ Inalpi Arena, 20 dicembre Bologna @ Unipol Arena.Nell’autunno 2027 è già in calendario una nuova leg europea che toccherà Bruxelles @ Forest National il 10/10/2027, Stoccarda @ Hanns-Martin-Schleyer-Halle il 12/10/2027, D sseldorf @ Psd Bank Dome il 13/10/2027, Lòdz @ Atlas Arena il 15/10/2027, Budapest @ Mvm Dome il 17/10/2027, Praga @ O2 Arena il 18/10/2027, Francoforte @ Festhalle il 20/10/2027, Bratislava @ Tipos Arena il 22/10/2027, Zurigo @ Hallenstadion il 24/10/2027, Madrid @ Movistar Arena il 26/10/2027, Porto @ Super Bock Arena il 27/10/2027, Valencia il 31/10/2027, Monaco @ Olympiahalle il 2/11/2027, Vienna @ Stadthalle D il 3/11/2027.