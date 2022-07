Decarbonizzazione, Acque SpA si aggiudica il premio Net Zero Award di Utilitalia

Per essersi distinta per la sensibilità sul tema del cambiamento climatico e per aver avviato percorsi verso la decarbonizzazione”. È con questa motivazione che Acque SpA, il gestore idrico del Basso Valdarno, si è aggiudicata il premio Net Zero Award di Utilitalia, federazione che riunisce le aziende operanti nei servizi pubblici dell’acqua, dell’ambiente, dell’energia elettrica e del gas. Oltre ad Acque, sono state premiate Veritas (Venezia) e Asia (Napoli). La cerimonia di premiazione è avvenuta martedì 5 luglio a Roma, a margine dell’evento ”Il ruolo delle utilities fra sicurezza energetica e transizione ecologica”, organizzato da Utilitalia in occasione dell’assemblea generale. Il premio vinto da Acque consiste in un progetto di consulenza tecnica da parte della società Carbonsink, gruppo lombardo leader in Italia nella definizione di strategie climatiche atte a ridurre le emissioni e a favorire la biodiversità. La consulenza si concentrerà su uno dei vari temi che interessano le attività del gestore idrico, come la definizione di un percorso di ulteriore riduzione delle emissioni o la realizzazione di una strategia di ”carbon offsetting” per compensare le emissioni non riducibili.