Decarbonizzazione con idrogeno, la strategia pugliese

RIMINI (ITALPRESS) – “La Regione Puglia ha varato la sua strategia sull’ìdrogeno in 5 punti con il sostegno di Pnrr e Fesr e ha sottoscritto il progetto ‘Bandiera’”. “Abbiamo la produzione di acciaio più importante d’Italia a Taranto, presso l’ex Ilva, che richiede un processo di decarbonizzazione, e l’idrogeno è uno degli elementi con i quali si può decarbonizzare la produzione d’acciaio”: ne ha parlato Gianna Elisa Berlingerio, Direttrice Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, a Rimini in occasione del Meeting per l’amicizia fra i popoli.

